Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" собирается купить Джейдона Санчо, Калиду Кулибали, Джека Грилиша и Деклана Райса. "Арсенал" указал на дверь Сократиса Папастатопулосу. Бранислав Иванович может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Сити" согласовал компенсацию за вингера "Валенсии" Феррана Торреса. (GoalEspana)



Торрес — цель номер один "Сити" на лето. (ESPN)



"Сити" надеется приобрести защитника "Борнмута" Натана Аке по сниженной цене ввиду вылета "вишенок" из Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Покидающий "Сити" свободным агентом полузащитник Давид Сильва ведет переговоры с "Лацио". (AS)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет купить Джейдона Санчо, Калиду Кулибали, Джека Грилиша и Деклана Райса этим летом. (Daily Mirror)



"Роме" не по карману выкуп Криса Смоллинга по установленной цене в 18.2 млн. фунтов, однако за защитником следят "Ювентус", "Наполи" и "Интер". (Calciomercato)



Защитник Бен Чилуэлл, которым интересуются "Юнайтед" и "Челси", собрался на выход из "Лестера" после того, как "лисы" не попали в Лигу Чемпионов. (The Sun)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил защитнику Сократису Папастатопулосу, что тот не входит в его планы. (Daily Mirror)



Делегация "Арсенала" направляется в Лиссабон, чтобы встретится с агентом Киа Джурабчаном и согласовать трансфер вингера "Спортинга" Жоэлсона Фернандеша. (A Bola)



Также "Арсенал" продвигается в переговорах с Джурабчаном по поводу другого его клиента, вингера "Челси" Виллиана. (Daily Express)



"Арсенал" близок к продлению аренды полузащитника "Реала" Дани Себальоса. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" уверен в приобретении полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга и сделал запрос насчет защитника "Бэйцзин Гоань" Кима Мин Джэ. Еще "шпорам" нужны правый защитник и нападающий. (Evening Standard)



Полузащитник "Тоттенхэма" Оливер Скипп может уйти в аренду в "Фулхэм". (Evening Standard)



"Вест Хэм" надеется приобрести нападающего КПР Эберечи Эзе за 20 млн. фунтов. (The Guardian)



"Кристал Пэлас" может сделать предложение вингеру Райану Фрэйзеру, который покинул "Борнмут" свободным агентом. (The Telegraph)



"Эвертон" хочет купить 36-летнего защитника "Зенита" Бранислава Ивановича (Vecernjih Novosti)



"Вулверхэмптон" установил цену в 72.5 млн. фунтов за нападающего Рауля Хименеса, которого сватают в "Юнайтед" и "Ювентус". (Corriere dello Sport)



"Лидс" собирается предложить 18 млн. фунтов за аргентинского нападающего "Штутгарта" Николас Гонсалеса. (Kicker)



"Лидс" предложит 15 млн. фунтов за защитника "Тоттенхэма" Хуана Фойта. (The Sun)



В случае расставания с Дином Хендерсоном "Шеффилд Юнайтед" купит голкипера "Борнмута" Аарона Рамсдейла. (The Sun)



Другое



Полузащитник "Сити" Фернандиньо признался, что его тренер Хосеп Гвардиола думал о работе со сборной Бразилии. (Daily Mirror)



Нападающий Джордан Айю был признан лучшим игроком "Кристал Пэлас" в сезоне 2019/20. (Goal)



Матч за Суперкубок Англии, вероятно, будет сыгран 29 августа, причем FA ведет переговоры с правительством о допуске фанатов на "Уэмбли". (The Sun)



"Юнайтед" опубликовал вакансию скаута на своем веб-сайте. Клуб ищет специалиста, который будет отбирать игроков, готовых выступать за первую команду, с упором на голкиперов. (Daily Mirror)



Бывший полузащитник "Челси" Оскар признался, что согласился бы выступать за сборную Китая, если бы правила ФИФА были изменены. (Daily Mail)