Вернер перешел в "Челси" из-за Лэмпарда

Нападающий "Челси" Тимо Вернер рассказал, что главный тренер Фрэнк Лэмпард сыграл ключевую роль в его решении продолжить карьеру в лондонском клубе.

Завершив сезон Бундеслиги с "РБ Лейпциг", Вернер успел побывать в отпуске, а в минувший уикенд прилетел в Лондон. Тимо в качестве зрителя посетил победный для "синих" матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" (2:0), а накануне приступил к тренировкам в Кобхэме.



По словам 24-летнего немца, он давно восхищался "Челси", однако именно вмешательство Лэмпарда заставило его принять это решение.



"Он (Лэмпард) был главным фактором. Мы много разговаривали о его системе и о том, как он хочет играть, где он видит меня и как его система подходит мне. Он очень славный парень — он не только объяснил, что хочет от меня как от игрока, но также дал понять, что хочет помочь по-человечески. Теперь он знает меня чуть лучше, у нас очень хорошие отношения, и я рад быть здесь".



"Для меня переход из моего старого клуба в такой большой клуб, как этот, стал исполнением мечты, потому что "Челси" — это очень большой клуб".



"Я знаю игроков, которые выигрывали здесь Лигу Чемпионов: Дрогба, мой новый тренер Фрэнк Лэмпард, технический советник Петр Чех. Это как мечта для меня, но я не хочу подражать им — я хочу стать частью новой эры, поэтому я буду стараться играть как можно лучше".



"В Премьер-Лиге очень быстрый футбол, но это по моей специальности — я очень быстр, поэтому, думаю, я идеально подхожу, чтобы играть здесь. Это другая лига в другой стране, поэтому я смогу достичь более высокого уровня — ради этого я и отправился в Премьер-Лигу и "Челси".



"Я буду стараться забивать как можно больше голов за "Челси". Ради этого меня и купили — чтобы я забивал голы, как забивал в Лейпциге или даже больше", — сообщил Вернер официальному веб-сайту "Челси".