"Арсенал" остался без Мустафи до октября
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи выбыл до октября с травмой задней поверхности бедра.
Мустафи повредил свое правое бедро во время победного для "канониров" полуфинала Кубка Англии против "Манчестер Сити" 18 июля (2:0).
Как затем сказал главный тренер "Арсенала" Микель Артета, у Шкодрана оторвалось сухожилие от кости, и решить эту проблему удалось только хирургическим путем.
Сегодня лондонский клуб официально объявил, что Мустафи еще в субботу перенес операцию и теперь приступает к реабилитации. Шкодран точно пропустит финал Кубка Англии со стартом нового сезона и возобновит полноценные тренировки только в октябре.
Добавим, Артета также говорил, что потеря 28-летнего немца заставляет его выйти на трансферный рынок для покупки защитника.
28.07.2020 21:00
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Последние комментарии:
Фартануло, теперь кубок на изи заберут
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Бл нет чтоб какого нибудь Данка купить, или Тарковски условно, ну или Джонса...)) всяко лучше нынешнего сброда
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