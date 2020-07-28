"Арсенал" остался без Мустафи до октября

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи выбыл до октября с травмой задней поверхности бедра.

Мустафи повредил свое правое бедро во время победного для "канониров" полуфинала Кубка Англии против "Манчестер Сити" 18 июля (2:0).



Как затем сказал главный тренер "Арсенала" Микель Артета, у Шкодрана оторвалось сухожилие от кости, и решить эту проблему удалось только хирургическим путем.



Сегодня лондонский клуб официально объявил, что Мустафи еще в субботу перенес операцию и теперь приступает к реабилитации. Шкодран точно пропустит финал Кубка Англии со стартом нового сезона и возобновит полноценные тренировки только в октябре.



Добавим, Артета также говорил, что потеря 28-летнего немца заставляет его выйти на трансферный рынок для покупки защитника.