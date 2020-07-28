Клопп не будет раздувать состав "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет раздувать состав своей команды к следующему сезону.

В этом сезоне "Ливерпуль" досрочно завершил выступление в Кубке Лиги, Кубке Англии и Лиги Чемпионов, благодаря чему смог полностью сосредоточиться на Премьер-Лиге.

Кто-то считает, что "красным" не хватило глубины состава, чтобы одинаково успешно сражаться на всех фронтах. Действительно, в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов Клопп задействовал только 24 игроков, однако Юрген не планирует это менять.

"Мы не можем держать большой состав только для какого-то определенного момента, потому что иначе ты поймешь, что не можешь использовать всех имеющихся игроков".

"Эти игроки могут играть в тот футбол, в который играют, только если знают, что они нужны. Все они люди, и мы никого не можем держать в запасе целый год, чтобы в последнем туре сказать: "Теперь мы нуждаемся в тебе".

"Мы не можем держать кого-либо на заднем дворе и выпускать в решающий момент. Это не поможет нам. У нас будет другое решение — у нас есть молодые игроки".

"Размер команды не важен для меня, зато очень важно мастерство", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 28.07.2020 20:43 # chelsiukpro
    С минамино пизя будет вам! Плюс африканцы уедут зимой Сала Мане.... какое вам чеммионство 20/21?

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  2. sterlyad 28.07.2020 20:26 # sterlyad
    Он кубок надул, это круче

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  3. wilegend 28.07.2020 20:08 # wilegend
    рот клапа такой секси

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