Клопп не будет раздувать состав "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет раздувать состав своей команды к следующему сезону.

В этом сезоне "Ливерпуль" досрочно завершил выступление в Кубке Лиги, Кубке Англии и Лиги Чемпионов, благодаря чему смог полностью сосредоточиться на Премьер-Лиге.



Кто-то считает, что "красным" не хватило глубины состава, чтобы одинаково успешно сражаться на всех фронтах. Действительно, в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов Клопп задействовал только 24 игроков, однако Юрген не планирует это менять.



"Мы не можем держать большой состав только для какого-то определенного момента, потому что иначе ты поймешь, что не можешь использовать всех имеющихся игроков".



"Эти игроки могут играть в тот футбол, в который играют, только если знают, что они нужны. Все они люди, и мы никого не можем держать в запасе целый год, чтобы в последнем туре сказать: "Теперь мы нуждаемся в тебе".



"Мы не можем держать кого-либо на заднем дворе и выпускать в решающий момент. Это не поможет нам. У нас будет другое решение — у нас есть молодые игроки".



"Размер команды не важен для меня, зато очень важно мастерство", — цитирует Клоппа Sky Sports.