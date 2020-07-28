В "Атлетико" уверены, что Облак останется

Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил уверенность, что его клуб оградит своего голкипера Яна Облака от интереса "Челси".

По информации Sky Sports, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард разочаровался в Кепе Аррисабалаге и хочет купить нового голкипера этим летом, составив шорт-лист из Облака, Ника Поупа и Андре Онаны.



Однако Сересо ожидает, что 27-летний Облак, контракт которого подразумевает отступные в 109 миллионов фунтов, останется в "Атлетико", где Яна очень ценят.



"Я всегда говорю, что у Облака есть контракт с "Атлетико", и он лучший голкипер в мире. Нет ничего странного в том, что ему поступают предложения от других замечательных команд".



"Я всегда говорю одно и то же. У Облака есть контракт, он игрок "Атлетико" и точка. У нас много игроков, и наш состав — самый ценный актив клуба. Облак — великолепный игрок, и прямо сейчас на его позиции, несомненно, нет игрока лучше", — сообщил Сересо Marca.



Тем временем, как утверждает Daily Star, директор "Челси" Марина Грановская уже начала переговоры с лагерем Облака.