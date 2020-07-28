В "Атлетико" уверены, что Облак останется

Ян Облак Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил уверенность, что его клуб оградит своего голкипера Яна Облака от интереса "Челси".

По информации Sky Sports, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард разочаровался в Кепе Аррисабалаге и хочет купить нового голкипера этим летом, составив шорт-лист из Облака, Ника Поупа и Андре Онаны.

Однако Сересо ожидает, что 27-летний Облак, контракт которого подразумевает отступные в 109 миллионов фунтов, останется в "Атлетико", где Яна очень ценят.

"Я всегда говорю, что у Облака есть контракт с "Атлетико", и он лучший голкипер в мире. Нет ничего странного в том, что ему поступают предложения от других замечательных команд".

"Я всегда говорю одно и то же. У Облака есть контракт, он игрок "Атлетико" и точка. У нас много игроков, и наш состав — самый ценный актив клуба. Облак — великолепный игрок, и прямо сейчас на его позиции, несомненно, нет игрока лучше", — сообщил Сересо Marca.

Тем временем, как утверждает Daily Star, директор "Челси" Марина Грановская уже начала переговоры с лагерем Облака.


Метки Атлетико, Облак, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2020 19:00

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  1. trent 28.07.2020 19:04 # trent
    Понятное дело, что трансфера не будет, он не по силам ни Челси, а самое главное, это не нужно Облаку.

    Но интересно, может ли матрасы подать в суд на синих за то, что Грановская ведёт переговоры с лагерем Облака, если инфа не фейк.

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