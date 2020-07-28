У Виллиана есть предложения от двух клубов Премьер-Лиги

Агент Киа Джурабчан сообщил, что вингер Виллиан имеет на руках предложения от двух клубов Премьер-Лиги и на самом деле не близок к подписанию нового контракта с "Челси".

Накануне в английской прессе появилась информация, что "Челси" практически совершил прорыв в переговорах с Виллианом и может уже со дня на день заключить новый контракт с 31-летним бразильцем.



Однако в реальности это не так, и переговоры с "Челси" находятся на прежней стадии — клуб предлагает сделку на два года, а игрок, которого сватают в "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", хочет на три.



"Я не думаю, что он что-либо передумал или надумал. Он всегда был настроен примерно одинаково".



"Ранее мы получили два очень больших предложения. Одно — из МЛС, куда ему потребовалось бы приехать к 1 июля, но он всегда говорил: "Я хочу завершить сезон в "Челси", а на следующий день после окончания сезона я приму решение".



"Сейчас у нас на руках есть предложения от двух клубов Премьер-Лиги, одно очень большое предложение из МЛС и еще два предложения из Европы".



"Поэтому Виллиан в очень хорошем положении, и он примет свое решение после заключительного матча сезона", — сообщил Джурабчан talkSPORT.



Добавим, до завершения сезона "Челси" еще предстоит сыграть финал Кубка Англии против "Арсенала" в ближайшую субботу, а также совершить выезд к "Баварии" 8 августа в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.