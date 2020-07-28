У игрока "Реала" выявлен коронавирус за 10 дней до матча с "Сити"

У нападающего "Реала" Мариано Диаса был обнаружен коронавирус в преддверии матча против "Манчестер Сити".

Напомним, уже 7 августа "Реал" приедет в Манчестер, чтобы провести ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Сити". Первую встречу Королевский клуб проиграл дома со счетом 2:1.



Таким образом, "Реал" отправится на этот выезд не только без своего дисквалифицированного капитана Серхио Рамоса, но и без Диаса, которого, правда, основным игроком команды Зинедина Зидана никак не назовешь.



В своем официальном заявлении "Реал" сообщает, что Мариано сдал тест на COVID-19 в понедельник. Сейчас нападающий отправился в двухнедельную самоизоляцию, но чувствует себя прекрасно.