У игрока "Реала" выявлен коронавирус за 10 дней до матча с "Сити"
У нападающего "Реала" Мариано Диаса был обнаружен коронавирус в преддверии матча против "Манчестер Сити".
Напомним, уже 7 августа "Реал" приедет в Манчестер, чтобы провести ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Сити". Первую встречу Королевский клуб проиграл дома со счетом 2:1.
Таким образом, "Реал" отправится на этот выезд не только без своего дисквалифицированного капитана Серхио Рамоса, но и без Диаса, которого, правда, основным игроком команды Зинедина Зидана никак не назовешь.
В своем официальном заявлении "Реал" сообщает, что Мариано сдал тест на COVID-19 в понедельник. Сейчас нападающий отправился в двухнедельную самоизоляцию, но чувствует себя прекрасно.
28.07.2020 16:00
Просмотров: 1107
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот и дорожка 1/4 для Голубых ..
(ответить)
да отменяйте уже ЛЧ, не интересна она никому в этом сезоне)
(ответить)
Ну тогда аннулировать эту пару и отправить в полуфинал ювентус.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий