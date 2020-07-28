"Борнмут" потребует компенсацию за сбой системы фиксации голов

"Борнмут" собирается потребовать компенсацию за гол-фантом в матче между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед", который сыграл свою роль в вылете "вишенок" из Премьер-Лиги.

Как известно, в этом сезоне "Борнмут" финишировал в зоне вылета, отстав на одно очко от спасительного 17-го места, на котором расположилась "Астон Вилла". Если бы не это лишнее очко у конкурента, "вишенки" остались бы в Премьер-Лиге, потому что их разница мячей лучше.



Это одно дополнительное очко "Астон Вилла" набрала благодаря ошибке системы фиксации голов в первом матче Премьер-Лиги после коронавирусной паузы — компания Hawk-Eye Innovations официально признала сбой.



Тот незасчитанный гол позволил "вилланам" удержать ничью против "клинков" (0:0), и теперь, утверждает Sky Sports, "Борнмут" консультируется с юристами на предмет судебной тяжбы.



"Борнмут" не будет требовать восстановить клуб в Премьер-Лиге или признать матч на "Вилла Парк" недействительным, а просто хочет получить денежную компенсацию.