"Борнмут" потребует компенсацию за сбой системы фиксации голов

Эрьян Нюланд "Борнмут" собирается потребовать компенсацию за гол-фантом в матче между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед", который сыграл свою роль в вылете "вишенок" из Премьер-Лиги.

Как известно, в этом сезоне "Борнмут" финишировал в зоне вылета, отстав на одно очко от спасительного 17-го места, на котором расположилась "Астон Вилла". Если бы не это лишнее очко у конкурента, "вишенки" остались бы в Премьер-Лиге, потому что их разница мячей лучше.

Это одно дополнительное очко "Астон Вилла" набрала благодаря ошибке системы фиксации голов в первом матче Премьер-Лиги после коронавирусной паузы — компания Hawk-Eye Innovations официально признала сбой.

Тот незасчитанный гол позволил "вилланам" удержать ничью против "клинков" (0:0), и теперь, утверждает Sky Sports, "Борнмут" консультируется с юристами на предмет судебной тяжбы.

"Борнмут" не будет требовать восстановить клуб в Премьер-Лиге или признать матч на "Вилла Парк" недействительным, а просто хочет получить денежную компенсацию.


Метки GLT, Астон Вилла, Борнмут, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 28.07.2020 13:50 # vyrentz
    штраф, скорее всего, будет где-то в районе двух годовых доходов компании - до 100 миллионов можно оценить ущерб для Борнмута (казалось бы не так уж много Хоук Ай и зарабатывает).
    Но это все пихуй, они принадлежат Сони, деньги есть.

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  2. chelsiukpro 28.07.2020 13:46 # chelsiukpro
    Вот вот и я об этом ...в тот день и говорил что может не хватить этих очков!

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  3. vyrentz 28.07.2020 13:45 # vyrentz
    тут понятно было, что либо Шеффилд, либо вот, к примеру, при нынешнем раскладе - Вишни, на Хоук Ай подавать в суд будут.

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  4. imf-tau 28.07.2020 13:38 # imf-tau
    Видимо безпися в качестве юриста привлекли.

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  5. manutd-20champ 28.07.2020 13:33 # manutd-20champ
    правильно

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  6. sexan 28.07.2020 13:26 # sexan
    &#163;100.000.000

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  7. shakur 28.07.2020 13:20 # shakur
    Ничего не получат

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  8. reams 28.07.2020 13:10 # reams
    так то можно всех собак спустить на судью, который судил в том матче ибо система не система, а он там должен следить за соблюдением правил и это его ошибка, что он слепой не заметил взятие ворот )

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  9. scholes22 28.07.2020 13:08 # scholes22
    Ахахахахах, по делу!

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  10. contrario 28.07.2020 13:07 # contrario
    упущенная выгода, моральный ущерб, или материальный ущерб привяжут? ну дерзайте.

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