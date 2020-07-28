"Борнмут" потребует компенсацию за сбой системы фиксации голов
"Борнмут" собирается потребовать компенсацию за гол-фантом в матче между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед", который сыграл свою роль в вылете "вишенок" из Премьер-Лиги.
Как известно, в этом сезоне "Борнмут" финишировал в зоне вылета, отстав на одно очко от спасительного 17-го места, на котором расположилась "Астон Вилла". Если бы не это лишнее очко у конкурента, "вишенки" остались бы в Премьер-Лиге, потому что их разница мячей лучше.
Это одно дополнительное очко "Астон Вилла" набрала благодаря ошибке системы фиксации голов в первом матче Премьер-Лиги после коронавирусной паузы — компания Hawk-Eye Innovations официально признала сбой.
Тот незасчитанный гол позволил "вилланам" удержать ничью против "клинков" (0:0), и теперь, утверждает Sky Sports, "Борнмут" консультируется с юристами на предмет судебной тяжбы.
"Борнмут" не будет требовать восстановить клуб в Премьер-Лиге или признать матч на "Вилла Парк" недействительным, а просто хочет получить денежную компенсацию.
28.07.2020 13:00
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штраф, скорее всего, будет где-то в районе двух годовых доходов компании - до 100 миллионов можно оценить ущерб для Борнмута (казалось бы не так уж много Хоук Ай и зарабатывает).
Но это все пихуй, они принадлежат Сони, деньги есть.
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Вот вот и я об этом ...в тот день и говорил что может не хватить этих очков!
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тут понятно было, что либо Шеффилд, либо вот, к примеру, при нынешнем раскладе - Вишни, на Хоук Ай подавать в суд будут.
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Видимо безпися в качестве юриста привлекли.
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правильно
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£100.000.000
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Ничего не получат
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так то можно всех собак спустить на судью, который судил в том матче ибо система не система, а он там должен следить за соблюдением правил и это его ошибка, что он слепой не заметил взятие ворот )
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Ахахахахах, по делу!
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упущенная выгода, моральный ущерб, или материальный ущерб привяжут? ну дерзайте.
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