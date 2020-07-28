Гвардиола позволит игрокам "Сити" самим выбрать нового капитана

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что игроки команды сами выберут нового капитана взамен покидающего "Этихад" Давида Сильвы.

Сильва подхватил капитанскую повязку "горожан" только прошлым летом, когда "Этихад" покинул защитник Венсан Компани.



А вскоре и сам Давид уйдет из "Сити". Это случится по завершении кампании в Лиге Чемпионов. Фаворитами на роль следующего капитана считаются Кевин Де Брюйне, Фернандиньо и Серхио Агуэро, однако Гвардиола не будет вмешиваться в выборы.



"Как и всегда, я позволю выбрать игрокам".



"Возможно, я и произнесу последнее слово, но обычно игроки сами решают, кто их представляет. Это обычное дело. Игроки достаточно умны, чтобы знать, кто им нужен в качестве капитана", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.