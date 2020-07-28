Де Брюйне хочет выиграть Лигу Чемпионов ради Сильвы

Полузащитник Кевин Де Брюйне призвал партнеров по "Манчестер Сити" выиграть Лигу Чемпионов ради покидающего клуб Давида Сильвы.

В минувшее воскресенье против "Норвича" Сильва сыграл последний в своей карьере матч Премьер-Лиги. Давид покидает "Этихад" свободным агентом по завершении европейской кампании.



Де Брюйне восхищается Сильвой и считает, что 34-летний испанец заслужил напоследок подарок в виде заветного трофея.



"Для меня он один из лучших игроков, когда-либо выступавших в Премьер-Лиге. Вы всегда можете поспорить, кто является номером один, но когда играешь вместе с ним, то можешь по достоинству оценить, что он делает изо дня в день. Я играл вместе с ним пять лет, и это большой срок".



"Мы многое выиграли вместе, мы с успехом выступали вместе. Мы хорошо дополняли друг друга в разных вещах".



"Кроме того, он славный парень. Его уход станет большой потерей для нас. Было бы замечательно, если бы мы смогли проводить его победой в Лиге Чемпионов", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.