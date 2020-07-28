Де Брюйне хочет выиграть Лигу Чемпионов ради Сильвы
Полузащитник Кевин Де Брюйне призвал партнеров по "Манчестер Сити" выиграть Лигу Чемпионов ради покидающего клуб Давида Сильвы.
В минувшее воскресенье против "Норвича" Сильва сыграл последний в своей карьере матч Премьер-Лиги. Давид покидает "Этихад" свободным агентом по завершении европейской кампании.
Де Брюйне восхищается Сильвой и считает, что 34-летний испанец заслужил напоследок подарок в виде заветного трофея.
"Для меня он один из лучших игроков, когда-либо выступавших в Премьер-Лиге. Вы всегда можете поспорить, кто является номером один, но когда играешь вместе с ним, то можешь по достоинству оценить, что он делает изо дня в день. Я играл вместе с ним пять лет, и это большой срок".
"Мы многое выиграли вместе, мы с успехом выступали вместе. Мы хорошо дополняли друг друга в разных вещах".
"Кроме того, он славный парень. Его уход станет большой потерей для нас. Было бы замечательно, если бы мы смогли проводить его победой в Лиге Чемпионов", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.
28.07.2020 10:00
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Последние комментарии:
В любом случае, победитель этого розыгрыша Лиги Чемпионов не будет до конца полноценным. Победитель ЛЧ с приписочкой - "в короновирусный плей-офф".
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недавно ради Компани хотел выиграть наверное))
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А кубок англии просто не по уровню силвы. Согласен. Спецом слили, чтобы не позорить силву.
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