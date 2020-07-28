Эшли начал переговоры с новым покупателем на "Ньюкасл"
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли начал переговоры со вторым заинтересованным покупателем, отчаявшись продать свой клуб инвесторам из Саудовской Аравии.
Суверенный фонд Саудовской Аравии договорился с Эшли о покупке "Ньюкасла" еще 16 недель назад, и все это время сделка стоимостью 300 миллионов фунтов находится на одобрении у Премьер-Лиги.
Саудиты пока не получили официального отказа, однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что сделка "была заблокирована" и в своей нынешней форме ни за что не получит одобрения.
Премьер-Лига недовольна тем, что Суверенный фонд Саудовской Аравии не смог раскрыть свою структуру и назвать конкретных людей, которые будут управлять клубом, заключать спонсорские контракты и так далее.
Кроме того, Премьер-Лига отдает себе отчет, что поставит под удар свою репутацию, если одобрит сделку. Саудовская Аравия — источник проблем с пиратскими трансляциями спортивных событий и правами человека, так что в Лондоне не спешат пускать "грязные и кровавые деньги" в английский футбол.
В сложившейся ситуации Эшли решил начать переговоры по "Ньюкаслу" с американским медиамагнатом Генри Мориссом, благо срок эксклюзивного периода, в течение которого саудиты должны были закрыть сделку, истек.
28.07.2020 09:00
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Вот и конец арабской сказочке. Схемки выкидывать придется, аккаунты закрывать, вот это вот все.
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Ну и правильно Эшли и так пульнёт клуб! Думаю найдутся заинтересованые лица...
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