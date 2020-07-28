Лэмпард: "Маунт станет только лучше"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил уверенность, что полузащитник Мейсон Маунт продолжит прогрессировать после яркого дебютного сезона в первой команде.

Возглавив "Челси" прошлым летом, Лэмпард принялся смело доверять молодежи, и 21-летний Маунт, пожалуй, проявил себя ярче всех.



Именно Маунт сыграл ключевую роль в победе над "Вулверхэмптоном" в заключительном туре Премьер-Лиги. Мейсон забил со штрафного и отдал результативную передачу на Оливье Жиру, благодаря чему "синие" выиграли 2:0 и попали в Лигу Чемпионов. Однако Лэмпард ждет от воспитанника клуба большего.



"Он определенно станет лучше, потому что он так молод. Когда игрок пробивается в команду и начинает регулярно играть, порой люди относятся к нему, как к более зрелому игроку. Но он все еще молод".



"Вы видели его технику по тому, как он исполнил штрафной удар. Это особая техника, и только игроки топ-уровня могут так бить по мячу. Он был великолепен во всех компонентах игры в этом сезоне. Он демонстрировал великолепное отношение к тренировкам каждый день".



"Он уже делает огромный вклад в нашу игру, но будет делать еще больше. Это только начало для Мейсона в "Челси", — цитирует Лэмпарда The Independent.



