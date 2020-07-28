Лэмпард: "Маунт станет только лучше"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил уверенность, что полузащитник Мейсон Маунт продолжит прогрессировать после яркого дебютного сезона в первой команде.
Возглавив "Челси" прошлым летом, Лэмпард принялся смело доверять молодежи, и 21-летний Маунт, пожалуй, проявил себя ярче всех.
Именно Маунт сыграл ключевую роль в победе над "Вулверхэмптоном" в заключительном туре Премьер-Лиги. Мейсон забил со штрафного и отдал результативную передачу на Оливье Жиру, благодаря чему "синие" выиграли 2:0 и попали в Лигу Чемпионов. Однако Лэмпард ждет от воспитанника клуба большего.
"Он определенно станет лучше, потому что он так молод. Когда игрок пробивается в команду и начинает регулярно играть, порой люди относятся к нему, как к более зрелому игроку. Но он все еще молод".
"Вы видели его технику по тому, как он исполнил штрафной удар. Это особая техника, и только игроки топ-уровня могут так бить по мячу. Он был великолепен во всех компонентах игры в этом сезоне. Он демонстрировал великолепное отношение к тренировкам каждый день".
"Он уже делает огромный вклад в нашу игру, но будет делать еще больше. Это только начало для Мейсона в "Челси", — цитирует Лэмпарда The Independent.
Looks familiar, @MasonMount_10... 𝗩𝗘𝗥𝗬 familiar! pic.twitter.com/8RoYeQopNl— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 27, 2020
28.07.2020 08:00
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молоток
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Даже если он повторит половину того что сделал Лэмпард за карьеру, будет более чем достаточно.
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