Второе предложение "Арсенал" по Партею отклонено

"Арсенал" сделал уже второе предложение о покупке полузащитника "Атлетико" Томаса Партея, но снова получил отказ.

Как сообщает The Guardian, "канониры" обозначили свой интерес к Партею еще весной, а две недели назад выдвинули свое первое предложение — 25 миллионов евро (22.8 млн. фунтов).



Получив отказ, "Арсенал" вернулся с этой же суммой плюс полузащитник Маттео Гендузи, угодивший в опалу к главному тренеру лондонцев Микелю Артете, но в понедельник "Атлетико" сновал дал отрицательный ответ.



Наставник "Атлетико" Диего Симеоне отчаянно хочет сохранить Партея и допускает расставание с Томасом, только если "Арсенал" выплатить отступные по контракту игрока в 50 млн. евро (45.5 млн. фунтов).



Ранее "Арсенал" дал понять, что не в состоянии выложить всю сумму в денежном эквиваленте. Последняя надежда "канониров" — это сам 27-летний ганец, который пока не согласился на новый контракт с "Атлетико" и размышляет над своим будущим.