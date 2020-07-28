"Астон Вилла" назначила цену за Грилиша

Совладелец "Астон Виллы" Нассеф Савирис решил, что полузащитник Джек Грилиш не покинет клуб менее чем за 80 миллионов фунтов.

В минувшее воскресенье Грилиш забил свой девятый гол в этом сезоне, благодаря чему "Астон Вилла" сыграла вничью с "Вест Хэмом" (1:1) и избежала вылета из Премьер-Лиги.



Выбывание "вилланов" в Чемпионшип было бы на руку "Манчестер Юнайтед", который является главным и, пожалуй, единственным претендентом на капитана бирмингемской команды.



Однако теперь "Астон Вилла" остается в Премьер-Лиге и может диктовать свои условия "Юнайтед". Савирис, бизнесмен египетского происхождения, уважает амбиции Грилиша, но отпустит Джека только за круглую сумму.



На "Вилла Парк" у 24-летнего англичанина есть контракт до 2023 года с зарплатой в 60 тыс. фунтов в неделю, поэтому Савирис чувствует себя комфортно в этой ситуации и не собирается идти на уступки в переговорах с "красными дьяволами".



Добавим, в этом сезоне Грилиш также отдал семь результативных передач и собрал на себе больше всех фолов в дивизионе — обладая таким игроком, "Юнайтед" смог бы покорить собственный рекорд по заработанным пенальти.