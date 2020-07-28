"Астон Вилла" назначила цену за Грилиша
Совладелец "Астон Виллы" Нассеф Савирис решил, что полузащитник Джек Грилиш не покинет клуб менее чем за 80 миллионов фунтов.
В минувшее воскресенье Грилиш забил свой девятый гол в этом сезоне, благодаря чему "Астон Вилла" сыграла вничью с "Вест Хэмом" (1:1) и избежала вылета из Премьер-Лиги.
Выбывание "вилланов" в Чемпионшип было бы на руку "Манчестер Юнайтед", который является главным и, пожалуй, единственным претендентом на капитана бирмингемской команды.
Однако теперь "Астон Вилла" остается в Премьер-Лиге и может диктовать свои условия "Юнайтед". Савирис, бизнесмен египетского происхождения, уважает амбиции Грилиша, но отпустит Джека только за круглую сумму.
На "Вилла Парк" у 24-летнего англичанина есть контракт до 2023 года с зарплатой в 60 тыс. фунтов в неделю, поэтому Савирис чувствует себя комфортно в этой ситуации и не собирается идти на уступки в переговорах с "красными дьяволами".
Добавим, в этом сезоне Грилиш также отдал семь результативных передач и собрал на себе больше всех фолов в дивизионе — обладая таким игроком, "Юнайтед" смог бы покорить собственный рекорд по заработанным пенальти.
28.07.2020 00:05
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Последние комментарии:
всего то семь передач за весь сезон
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>собрал на себе больше всех фолов в дивизионе — обладая таким игроком, "Юнайтед" смог бы покорить собственный рекорд по заработанным пенальти.
Пожалуй, АФ уже старый, стоит пожалеть старичка и своими силами на пенки начать ротировать.
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А все ждут обнижки цен на фоне кризиса из-за коронавируса. Может на кого-то и снизят, но не для мешков.
Грилиш норм игрок, но не факт, что найдёт себя в таком клубе, как МЮ, где будет одним из многих, а не первой скрипкой, как в Вилле.
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За 80 лямов пусть сидит дальше в Астон Вилле. Его макс цена 50 лямов, иначе нах не нужен.
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Собственно, ради очередного рекорда по пенкам, манкам его и стоит взять. Так-то игрок весьма посредственный, но любит падать и выебываться. Идеален для мю.
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