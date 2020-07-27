Адам Лаллана сменил "Ливерпуль" на "Брайтон"

Адам Лаллана Полузащитник Адам Лаллана завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Брайтон". Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Лаллана не принимал в заключительном для "Ливерпуля" матче в этом сезоне, вместо воскресного выезда к "Норвичу" отправившись к "чайкам", чтобы уладить последние детали своего трансфера.

Пройдя медицинское обследование, сегодня Адам заключил с "Брайтоном" контракт на три года и получил футболку с 14-м номером. Если верить местной прессе, в команде Грэма Поттера 32-летний англичанин будет получать 90 тысяч фунтов в неделю.

Вопреки слухам об интересе к Лаллане со стороны ряда клубов, включая "Лестер", Sky Sports утверждает, что у Адама не было других предложений из Премьер-Лиги, кроме как от "Брайтона".

За "Ливерпуль" Лаллана выступал после своего перехода из "Саутгемптона" за 25 млн. фунтов в июле 2014. За это время Адам выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы.

Всего Лаллана сыграл 178 матчей за "Ливерпуль" и забил 22 гола.

Адам Лаллана


Метки Брайтон, Лаллана, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 325

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Последние комментарии:




  1. sexan 27.07.2020 23:12 # sexan
    Я думал обратно в Саутгемптон уйдёт.

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  2. sterlyad 27.07.2020 23:07 # sterlyad
    Почему указаны только трофеи этого сезона, хотя подождите...

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  3. sterlyad 27.07.2020 23:06 # sterlyad
    Вот что Ливерпуль с игроками топ уровня делает. Удаче Лаллане, надеюсь отгрузит трёху лифаку в грядущем сезоне

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  4. leon-britton 27.07.2020 23:03 # leon-britton
    На повышение ушел из этой обоссаной портовой помойки. Скриньте.

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  5. fanstevengerrard 27.07.2020 23:03 # fanstevengerrard
    На 3 года и 90к в неделю, красавчик.
    Спасибо за все, Адам.

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  6. roberto-89 27.07.2020 23:03 # roberto-89
    будет карать в новом клубе, всяких середняков вроде щольс, му му и арсосалов, удачи Лаллане в Б райтоне

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