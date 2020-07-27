Адам Лаллана сменил "Ливерпуль" на "Брайтон"
Полузащитник Адам Лаллана завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Брайтон". Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Лаллана не принимал в заключительном для "Ливерпуля" матче в этом сезоне, вместо воскресного выезда к "Норвичу" отправившись к "чайкам", чтобы уладить последние детали своего трансфера.
Пройдя медицинское обследование, сегодня Адам заключил с "Брайтоном" контракт на три года и получил футболку с 14-м номером. Если верить местной прессе, в команде Грэма Поттера 32-летний англичанин будет получать 90 тысяч фунтов в неделю.
Вопреки слухам об интересе к Лаллане со стороны ряда клубов, включая "Лестер", Sky Sports утверждает, что у Адама не было других предложений из Премьер-Лиги, кроме как от "Брайтона".
За "Ливерпуль" Лаллана выступал после своего перехода из "Саутгемптона" за 25 млн. фунтов в июле 2014. За это время Адам выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы.
Всего Лаллана сыграл 178 матчей за "Ливерпуль" и забил 22 гола.
27.07.2020 23:00
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Я думал обратно в Саутгемптон уйдёт.
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Почему указаны только трофеи этого сезона, хотя подождите...
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Вот что Ливерпуль с игроками топ уровня делает. Удаче Лаллане, надеюсь отгрузит трёху лифаку в грядущем сезоне
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На повышение ушел из этой обоссаной портовой помойки. Скриньте.
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На 3 года и 90к в неделю, красавчик.
Спасибо за все, Адам.
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будет карать в новом клубе, всяких середняков вроде щольс, му му и арсосалов, удачи Лаллане в Б райтоне
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