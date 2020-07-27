Рой Кин советует "Юнайтед" отказаться от Де Хеа

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призвал "красных дьяволов" сменить Давида Де Хеа на другого голкипера.

Несмотря на то, что "Юнайтед" завершил этот сезон на третьей позиции в Премьер-Лиге, Де Хеа едва ли может назвать кампанию 2019/20 успешной для себя. Давид отметился рядом результативных ошибок.



По мнению Кина, Де Хеа не может оставаться первым номером "Юнайтед" только благодаря своим предыдущим заслугам. Если Давид играет плохо, значит его место должен занять другой.



"Я никогда не был его большим поклонником. Он совершает слишком много ошибок — больших ошибок, которые стоят "Юнайтед" важных очков".



"Комплектация состава — это всегда сложно. Но если "Манчестер Юнайтед" хочет сражаться за титул, им нужен голкипер лучше. Это лишь мое мнение".



"Им нужно поменять первого номера, и они уже делали это в прошлом. Им нужно быть решительнее во вратарском вопросе, как в прежние времена".



"Нападающих спокойно усаживают в запас и продают. То же самое с полузащитниками, но с голкиперами мы оттягиваем это решение из-за того, что они сделали два или три года назад".



"Это неправильный подход. На примере "Ливерпуля" мы убедились, что команда может выйти на более высокий уровень благодаря более классному голкиперу".



"Не нужно делать из мухи слона. Если он не оправдывает ожиданий, если он совершает ошибки, значит его нужно поменять. На рынке хватает хороших голкиперов", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.