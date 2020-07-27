"Бавария" готова купить Макса Ааронса

Макс Ааронс "Бавария" готова заплатить 20 миллионов евро (18.3 млн. фунтов) за правого защитника "Норвича" Макса Ааронса.

Несмотря на то, что "Норвич" со свистом вылетел из Премьер-Лиги, одержав лишь пять побед из 38 возможных, лично Ааронс на хорошем уровне провел этот сезон, приняв участие в 40 матчах с учетом всех соревнований.

Макс едва ли вернется с "канарейками" Чемпионшип — спрос на 20-летнего англичанина в Премьер-Лиге и за ее пределами слишком велик.

Как сообщает Sky Sports, в услугах Ааронса заинтересована даже "Бавария", которой нужен молодой игрок на роль дублера для Бенжамена Павара.

Среди прочих претендентов на Ааронса ранее назывались "Арсенал", "Тоттенхэм", дортмундская "Боруссия" и "Байер".


Метки Ааронс, Бавария, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 20:00

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