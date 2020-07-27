"Бавария" готова купить Макса Ааронса
"Бавария" готова заплатить 20 миллионов евро (18.3 млн. фунтов) за правого защитника "Норвича" Макса Ааронса.
Несмотря на то, что "Норвич" со свистом вылетел из Премьер-Лиги, одержав лишь пять побед из 38 возможных, лично Ааронс на хорошем уровне провел этот сезон, приняв участие в 40 матчах с учетом всех соревнований.
Макс едва ли вернется с "канарейками" Чемпионшип — спрос на 20-летнего англичанина в Премьер-Лиге и за ее пределами слишком велик.
Как сообщает Sky Sports, в услугах Ааронса заинтересована даже "Бавария", которой нужен молодой игрок на роль дублера для Бенжамена Павара.
Среди прочих претендентов на Ааронса ранее назывались "Арсенал", "Тоттенхэм", дортмундская "Боруссия" и "Байер".
27.07.2020 20:00
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