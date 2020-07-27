Хаверц надеется стать игроком "Челси" в ближайшие 10 дней
Атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц надеется официально стать игроком "Челси" до матча леверкузенцев против "Рейнджерс" в Лиге Европы на следующий неделе.
В данный момент "Байер" уже вышел из короткого отпуска после завершения сезона Бундеслиги и готовится к возобновлению плей-офф Лиги Европы — 6 августе в Леверкузен пожалует "Рейнджерс".
Хаверц приступил к тренировкам с "Байером", но играть против команды Стивена Джеррарда не планирует. Как сообщает Sky Sports, Кай оказывает серьезное давление на свой нынешний клуб, настаивая на скорейшем переезде в Лондон.
"Челси" уже заручился согласием Хаверца и теперь, гарантировав себе путевку в Лигу Чемпионов благодаря четвертому месту в Премьер-Лиге, может ускориться в переговорах с "Байером".
Клуб Бундеслиги изначально оценил Хаверца в 90 миллионов фунтов, однако сейчас стороны надеются договориться на 70 млн. фунтов плюс бонусы.
Ожидается, что "Челси" не столкнется с конкуренцией других клубов в борьбе за 21-летнего немца, которого ранее также сватали в "Реал" и "Баварию".
27.07.2020 19:30
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