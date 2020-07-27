Виллиан может заключить новый контракт с "Челси" на этой неделе

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан может заключить новый контракт с лондонским клубом уже на этой неделе.

На протяжении предыдущих недель и месяцев Виллиан, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, неоднократно говорил, в чем заключаются его разногласия с "Челси".

31-летний бразилец был бы рад остаться на "Стэмфорд Бридж", но хочет получить новую сделку сразу на три года, а клуб — с силу своей политики в отношении возрастных игроков — может предложить только на два.

Виллиана даже связывали с переходом в "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", однако Sky Sports утверждает, что вингер, вероятно, останется с "синими".

Дело в том, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отчаянно хочет сохранить Виллиана, и сейчас клуб приблизился к тому, чтобы совершить прорыв в переговорах — это может случиться со дня на день.

Добавим, из-за небольшой травмы Вилиан пропустил победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" накануне, но должен поправиться к воскресному финалу Кубка Англии.


Метки Виллиан, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 874

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yamateh 27.07.2020 19:24 # yamateh
    Можно продлевать в принципе на два года, на скамейке не помешает. Если что после сезона можно толкнуть хоть за копейки

    (ответить)

  2. drogba11cool 27.07.2020 19:22 # drogba11cool
    На лавке же будет

    (ответить)

  3. jirrort 27.07.2020 19:17 # jirrort
    Не надо,прошу...

    (ответить)

  4. mancunia-planet 27.07.2020 19:17 # mancunia-planet
    Тащит это недоразумение под названием Щелочи, а пенсы его в гамно мокают... - ну свиньи просто неблагодарные

    (ответить)

  5. talispin 27.07.2020 19:14 # talispin
    &#14;

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: