Виллиан может заключить новый контракт с "Челси" на этой неделе

Вингер "Челси" Виллиан может заключить новый контракт с лондонским клубом уже на этой неделе.

На протяжении предыдущих недель и месяцев Виллиан, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, неоднократно говорил, в чем заключаются его разногласия с "Челси".



31-летний бразилец был бы рад остаться на "Стэмфорд Бридж", но хочет получить новую сделку сразу на три года, а клуб — с силу своей политики в отношении возрастных игроков — может предложить только на два.



Виллиана даже связывали с переходом в "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", однако Sky Sports утверждает, что вингер, вероятно, останется с "синими".



Дело в том, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отчаянно хочет сохранить Виллиана, и сейчас клуб приблизился к тому, чтобы совершить прорыв в переговорах — это может случиться со дня на день.



Добавим, из-за небольшой травмы Вилиан пропустил победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" накануне, но должен поправиться к воскресному финалу Кубка Англии.