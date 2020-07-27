Виллиан может заключить новый контракт с "Челси" на этой неделе
Вингер "Челси" Виллиан может заключить новый контракт с лондонским клубом уже на этой неделе.
На протяжении предыдущих недель и месяцев Виллиан, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, неоднократно говорил, в чем заключаются его разногласия с "Челси".
31-летний бразилец был бы рад остаться на "Стэмфорд Бридж", но хочет получить новую сделку сразу на три года, а клуб — с силу своей политики в отношении возрастных игроков — может предложить только на два.
Виллиана даже связывали с переходом в "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", однако Sky Sports утверждает, что вингер, вероятно, останется с "синими".
Дело в том, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отчаянно хочет сохранить Виллиана, и сейчас клуб приблизился к тому, чтобы совершить прорыв в переговорах — это может случиться со дня на день.
Добавим, из-за небольшой травмы Вилиан пропустил победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" накануне, но должен поправиться к воскресному финалу Кубка Англии.
27.07.2020 19:00
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Можно продлевать в принципе на два года, на скамейке не помешает. Если что после сезона можно толкнуть хоть за копейки
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На лавке же будет
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Не надо,прошу...
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Тащит это недоразумение под названием Щелочи, а пенсы его в гамно мокают... - ну свиньи просто неблагодарные
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