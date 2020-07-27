Коутиньо выберет между "Лестером", "Тоттенхэмом" и "Арсеналом"

Филиппе Коутиньо У принадлежащего "Барселоне" полузащитника Филиппе Коутиньо есть три варианта в Премьер-Лиге.

На "Ноу Камп" отлично понимают, что найти щедрого покупателя на Коутиньо этим летом не представляется возможным, поэтому по возвращении из "Баварии" Филиппе снова отправится в аренду.

"Бавария" согласна пойти на сделку с клубом, который возьмет на себя зарплату Коутиньо на следующий сезон (9 млн. фунтов) и заплатит арендную плату (18 млн. фунтов). Агент экс-игрока "Ливерпуля" Киа Джурабчан уже активно ищет пристанище для своего клиента.

Как сообщает каталонское издание AS, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" отвергли возможность арендовать Коутиньо, но у Филиппе все еще есть варианты с "Лестером", "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" — два из трех этих клубов уже пробились в Лигу Европы, а "канониры" могут сделать это через победу в финале Кубка Англии.

Издание ожидает, что вопрос с будущим 28-летнего бразильца решится в самое ближайшее время.


Метки Арсенал, Барселона, Коутиньо, Лестер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 829

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Последние комментарии:




  1. ray-black 27.07.2020 18:21 # ray-black
    С такими расценками Тоттенхэм выбывает уже на старте.

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  2. chelsiukpro 27.07.2020 18:04 # chelsiukpro
    27лямов многовато за год аренды!

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  3. shakur 27.07.2020 18:01 # shakur
    Почему не в Ливерпуль?!

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