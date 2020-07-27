Танганга заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Защитник "Тоттенхэма" Яфет Танганга заключил со своим клубом новый пятилетний контракт.

Танганга дебютировал за первую команду "шпор" еще в сентябре, когда пост главного тренера занимал Маурисио Почеттино. При Жозе Моуриньо 21-летний англичанин сыграл еще 10 матчей, впервые появившись на поле в рамках Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в январе.



Если ранее Танганга получал только 1,000 фунтов каждые семь дней, то после подписания нового контракта недельная зарплата Яфета выросла примерно до 15 тысяч фунтов.



Символично, что Танганга, чей предыдущий контракт истекал уже следующим летом, связал свое будущее с "Тоттенхэмом" в день, когда Северный Лондон покинул Ян Вертонген.