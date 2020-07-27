"Юнайтед" сосредоточится на переговорах по Санчо
Подтвердив свое участие в Лиге Чемпионов, теперь "Манчестер Юнайтед" сосредоточится на переговорах о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Возможность сыграть в Лиге Чемпионов была одним из ключевых требований, которые Санчо предъявлял к "Юнайтед". Благодаря победе 0:2 над "Лестером" накануне "красные дьяволы" финишировали третьими в Премьер-Лиге, и теперь Джейдон готов с радостью присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.
По информации ESPN, Санчо остается целью номер один для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, несмотря на то, что "Боруссия" оценивает Джейдона в 118 миллионов фунтов.
Сейчас у Санчо остается всего два года по контракту в Дортмунде, и на "Олд Траффорд" надеются, что цену за 20-летнего игрока сборной Англии удастся сбить до 80 млн. фунтов.
"Ливерпуль" и "Реал", ранее проявлявшие интерес к Санчо, не готовы так сильно потратиться этим летом, поэтому выбор "Боруссии" невелик.
Поскольку сезон Премьер-Лиги завершен, теперь вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд и руководитель по согласованию трансферов Мэтт Джадж могут полностью сосредоточиться на комплектации состава.
27.07.2020 16:00
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Последние комментарии:
грилиша берем, санчо не нужен
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Лох-это твоё имя
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ну штош, посмотрим на сколько этих лохов разведут в этот раз
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