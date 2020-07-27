"Ливерпуль" продал Ловрена в "Зенит"

Деян Ловрен Защитник Деян Ловрен официально завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Зенит". Сделка оценивается в 11 миллионов фунтов.

Ловрен выступал за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов в июле 2014. Вместе с "красными" Деян выиграл Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, суммарно проведя 185 матчей.

В этом сезоне 31-летний хорват проигрывал конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу, Жоэлю Матипу и провел только 15 матчей с учетом всех соревнований, включая 10 в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" не стал препятствовать уходу Ловрена, и сегодня Деян присоединился к чемпионам России, заключив контракт на три года.

"Очередная легенда "Ливерпуля" покидает клуб. Он был очень, очень важной частью команды с моего первого дня здесь", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее попрощался с полузащитником Адамом Лалланой.


Метки Зенит, Ливерпуль, Ловрен, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 15:15

Количество просмотров Просмотров: 739

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Последние комментарии:




  1. contrario 27.07.2020 15:50 # contrario
    прощай легенда, ты навсегда в наших сердцах как тупое епланище, которое кроме того что играет как полный даун, так ещё и пи3деть мастак ака птица говорун после лоботомии. мы за тобой очень сильно будем нескучать.

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  2. beatles-red 27.07.2020 15:50 # beatles-red
    Лига потеряла лучшего защитника

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  3. gerrard08 27.07.2020 15:48 # gerrard08
    Боже, да.
    Не верил, что найдется такой конченый клуб, который купит его, еще и за деньги. Я конечно понимаю, что формально с моих денег, с которых я плачу налоги, его купили гаспромовцы. Но черт возьми я рад этому)
    Ох и кровинушки эта гнида моей выпила.

    Не зря пилил видос, и отправлял на клубную почту с призывом выгнать его кхерам)
    https://vk.com/videos496382476?z=video496382476_456239026%2Fpl_496382476_-2

    (ответить)

  4. nordway 27.07.2020 15:47 # nordway
    Очередная легенда покидает клуб - блe, Клоп читает фапел))

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  5. electric 27.07.2020 15:40 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  6. lfcynwa 27.07.2020 15:30 # lfcynwa
    >любого скамовского дармоеда в защите и просто лучий защитник мира

    Пора ехать за длинным рублем, удачи, спасибо за мой первый седой волос

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  7. mikkiynwa 27.07.2020 15:29 # mikkiynwa
    BRATE((((((((

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  8. hammersmith 27.07.2020 15:26 # hammersmith
    минус лоллана и лолврен

    АХУИТЕЛЬНО

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  9. sterlyad 27.07.2020 15:22 # sterlyad
    Новость на главную, срочно

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  10. januzaj00 27.07.2020 15:20 # januzaj00
    "Очередная легенда "Ливерпуля" покидает клуб

    Источник: http://fapl.ru/posts/79924/

    Какой чемпион, такая и легенда, кеееееек

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  11. pamirbarkhorog 27.07.2020 15:20 # pamirbarkhorog
    Уффффф наконец то до сих пор не вериться....Спасибо за всё мучение которые ты нам доставлял!!!!!!!

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  12. abrec 27.07.2020 15:18 # abrec
    Удачи Ловрентий . Спасибо за все.

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  13. best-fanunited 27.07.2020 15:16 # best-fanunited
    Лучший защитник АПЛ последних 10 лет. Живая легенда красных понтарей

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