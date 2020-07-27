"Ливерпуль" продал Ловрена в "Зенит"

Защитник Деян Ловрен официально завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Зенит". Сделка оценивается в 11 миллионов фунтов.

Ловрен выступал за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов в июле 2014. Вместе с "красными" Деян выиграл Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, суммарно проведя 185 матчей.



В этом сезоне 31-летний хорват проигрывал конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу, Жоэлю Матипу и провел только 15 матчей с учетом всех соревнований, включая 10 в Премьер-Лиге.



"Ливерпуль" не стал препятствовать уходу Ловрена, и сегодня Деян присоединился к чемпионам России, заключив контракт на три года.



"Очередная легенда "Ливерпуля" покидает клуб. Он был очень, очень важной частью команды с моего первого дня здесь", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее попрощался с полузащитником Адамом Лалланой.