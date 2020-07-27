"Ливерпуль" продал Ловрена в "Зенит"
Защитник Деян Ловрен официально завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Зенит". Сделка оценивается в 11 миллионов фунтов.
Ловрен выступал за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов в июле 2014. Вместе с "красными" Деян выиграл Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, суммарно проведя 185 матчей.
В этом сезоне 31-летний хорват проигрывал конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу, Жоэлю Матипу и провел только 15 матчей с учетом всех соревнований, включая 10 в Премьер-Лиге.
"Ливерпуль" не стал препятствовать уходу Ловрена, и сегодня Деян присоединился к чемпионам России, заключив контракт на три года.
"Очередная легенда "Ливерпуля" покидает клуб. Он был очень, очень важной частью команды с моего первого дня здесь", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее попрощался с полузащитником Адамом Лалланой.
27.07.2020 15:15
Просмотров: 739
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
прощай легенда, ты навсегда в наших сердцах как тупое епланище, которое кроме того что играет как полный даун, так ещё и пи3деть мастак ака птица говорун после лоботомии. мы за тобой очень сильно будем нескучать.
(ответить)
Лига потеряла лучшего защитника
(ответить)
Боже, да.
Не верил, что найдется такой конченый клуб, который купит его, еще и за деньги. Я конечно понимаю, что формально с моих денег, с которых я плачу налоги, его купили гаспромовцы. Но черт возьми я рад этому)
Ох и кровинушки эта гнида моей выпила.
Не зря пилил видос, и отправлял на клубную почту с призывом выгнать его кхерам)
https://vk.com/videos496382476?z=video496382476_456239026%2Fpl_496382476_-2
(ответить)
Очередная легенда покидает клуб - блe, Клоп читает фапел))
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
>любого скамовского дармоеда в защите и просто лучий защитник мира
Пора ехать за длинным рублем, удачи, спасибо за мой первый седой волос
(ответить)
BRATE((((((((
(ответить)
минус лоллана и лолврен
АХУИТЕЛЬНО
(ответить)
Новость на главную, срочно
(ответить)
"Очередная легенда "Ливерпуля" покидает клуб
Источник: http://fapl.ru/posts/79924/
Какой чемпион, такая и легенда, кеееееек
(ответить)
Уффффф наконец то до сих пор не вериться....Спасибо за всё мучение которые ты нам доставлял!!!!!!!
(ответить)
Удачи Ловрентий . Спасибо за все.
(ответить)
Лучший защитник АПЛ последних 10 лет. Живая легенда красных понтарей
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий