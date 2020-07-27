Семь вещей, что мы узнали в 38-м туре

Интриги с борьбой за выживание в Премьер-Лиге и путевками в Лигу Чемпионов разрешились только в последнем туре, и настало время подвести итоги сыгранных матчей.





"Лестер" уступает дорогу "Манчестер Юнайтед"



Впервые с 2003 года судьба путевки в Лигу Чемпионов решалась в очном противостоянии двух команд в последнем туре. Так не должно было быть для "Лестера", учитывая историю сезона. В декабре команда Брендана Роджерса имела преимущество над "Юнайтед" в 14 очков. Но в решающей игре именно "Лестер" нуждался в победе, в то время как команду Сульшера устраивал и ничейный результат. Был еще вариант с поражением "Челси" в параллельной встрече, но всерьез его никто не рассматривал.



Роджерс предпочел выжидательную манеру действий в такой встрече, что свело голевые моменты к минимуму. Надеясь в первую очередь не допустить ошибку, хозяева ее таки допустили, подарив "Юнайтед" пенальти на ровном месте. Бруну Фернданеш, лучший игрок Премьер-Лиги во второй половине сезона, не реализовать этот удар не мог. У "Лестера" было 20 минут для того, чтобы забить два мяча. От выжидания команда Роджерса перешла к нервным попыткам исправить все в сжатые сроки, итогом которых стало удаление Джонни Эванса и гол — кто бы мог подумать! — Джесси Лингарда.



" Юнайтед" будет выступать в Лиге Чемпионов, что казалось более вероятным перед стартом сезона. Тогда же в "Лестере" наверняка приняли бы пятое место за успех, но после мощной первой половины кампании квалификация в Лигу Европы — скорее, разочарование.



Джейми Варди — обладатель "Золотой бутсы"



Небольшое утешение в этот день — тот факт, что Джейми Варди стал лучшим бомбардиром чемпионата. Для лидера "Лестера", как и для команды, вторая половина сезона вышла менее продуктивной, но багаж стартового этапа, а также несколько летних мячей, обеспечили ветерану итоговую победу.



Варди не имел большого количества шансов с "Юнайтед", хотя еще при счете 0:0 мяч попал в крестовину после его удара головой. Данни Ингс один мяч в последнем туре забил, Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль (и играл в надежде до конца матча), но Варди все равно опередил конкурентов на один гол. Он также стал всего третьим англичанином, получившим "Золотую бутсу" в этом столетии — после Кевина Филлипса и Харри Кейна (дважды).



"Челси" тоже в Лиге Чемпионов



Лондонской команде достаточно было сыграть дома вничью с "Вулверхэмптон", чтобы обеспечить себе путевку в Лиге Чемпионов. Проблема было в том, что соперник тоже нуждался в результате, учитывая высокую вероятность успеха "Тоттенхэма" в игре с "Кристал Пэлас". Но "Челси", только отдышавшись после 5:3 с "Ливерпулем", выполнил свою работу очень профессионально и зрело.



Еще одна "сухая" победа на своем поле — контраст с тем, как команда Фрэнка Лэмпарда выступала в последнее время в гостях. Символично для сезона "Челси" то, что первый гол в этом поединке забил Мейсон Маунт, а второй — Оливье Жиру. Маунт в этой кампании проявил себя лучше всех среди молодых игроков команды. В то же время Жиру, списанный до января, во второй половине кампании, как ветеран, выполнил ту работу, на которую молодежь уже не хватало.



"Челси" финиширует четвертым, и возможная победа в финале Кубка Англии сделает дебютный сезон для Лэмпарда просто отличным.



"Тоттенхэм" выходит в Лигу Европы, "Вулверхэмптон" под вопросом



Поражение "Вулверхэмптона" означало, что на шестом месте команда Нуну Эшпириту Санту могла финишировать только в случае поражения "Тоттенхэма". "Шпоры" проводили дерби с "Кристал Пэлас", проигравшим семь предыдущих поединков. Шансы на это были невелики, учитывая также и хорошие результаты "Тоттенхэма" в последние недели.



Победу, казавшуюся очень вероятной после первого тайма, "шпоры" не удержали, но им хватило и одного очка. Благодаря серии результатов на финише сезона команда Жозе Моуриньо все-таки финиширует в первой шестерке и получает хотя бы Лигу Европы, надеясь на более ровный следующий сезон. "Вулверхэмптон" теперь болеет в финале Кубка Англии за "Челси" — в случае победы "синих", он тоже получит путевку во второстепенный европейский турнир.



Правда, у "волков" есть и более амбициозный "план Б". В августе команда продолжит выступление в Лиге Европы, и победа там сделает "Вулверхэмптон" пятым представителем Англии в Лиге Чемпионов. Фаворитом их не назвать, но пока подопечные Нуну на своем еврокубковом пути выглядят убедительно.



"Астон Вилла" остается в Премьер-Лиге



"Виллу" списывали со счетов после поражения от "Манчестер Юнайтед" — и уже не в первый раз в сезоне. Но Дин Смит убеждал, что работа над обороной во время карантина все-таки принесет результат. И был прав. Семь очков в трех матчах, а также неудачи "Уотфорда", подарили "Астон Вилле" неплохое положение в преддверии решающего тура. Бирмингемцы оглядывались на конкурентов, но их задача так и не изменилась. На поле "Вест Хэма" нужно было просто избежать поражения.



Эта мотивация была заметна в игре "Астон Виллы" на протяжении всей встречи. Команда Смита действовала осторожно, и соперник ее в этом поддерживал. Да, временами казалось, что против пассивного "Вест Хэма" гости могли бы добавить и существенно облегчить себе задачу голом, но Дин Смит боялся повторять старые ошибки. "Вилла" оказалась в этом турнирном положении именно из-за того, что на протяжении всего сезона была наивной — и не знала, в какой момент сдержать свой порыв.



И потому показательно то, что "Вилла", так отпраздновав гол Грилиша в концовке, пропустила в первой же атаке после него. Удар Ярмоленко был первым ударом "Вест Хэма" в створ ворот за весь матч. Но "Вилла" очень боялась оступиться даже с таким соперником. Бирмингемцы все-таки перешагнули через черту и сохранили себе место в Премьер-Лиге. Дин Смит будет надеяться сформировать полноценную команду к следующему сезону, который, правда, стартует уже через полтора месяца.



"Уотфорд" покидает Премьер-Лигу



Модель семьи Поццо во главе "Уотфорда" долгое время считалось циничной, но в меру эффективной. Регулярные смены менеджеров, гастролирующие футболисты и минимум интереса к клубной идентичности. Самое главное для Джино Поццо было то, что клуб на протяжении пяти лет сохранял место в Премьер-Лиге.



Сбой случился приблизительно год назад. "Уотфорд", вопреки своим правилам, доверился Хави Грасии на длительный срок и упустил момент регресса. Затем начались панические ходы, вмешательство клубного руководства в работу тренеров, и кульминация — увольнение Найджела Пирсона за два тура до конца. Без него "шершни" благополучно пропустили четыре мяча от "Манчестер Сити". В последней игре сезона команда нуждалась в победе над "Арсеналом".



"Уотфорд" действительно показал хорошую атакующую игру, просто не имея выбора. Гости "Эмирейтс" пропустили до перерыва трижды. Буквально каждое появление мяча в штрафной "Уотфорда" приводило к голу "Арсенала". "Шершни" пропускали мячи в безобидных ситуациях и осложняли себе сюжет для подвига. Причем вероятность третьего гола в ворота соперника после перерыва была высокой. Данни Уэлбек и Трой Дини забили и выглядели опасными до последних минут. Но, кажется, что "Уотфорд", как клуб, просто не заслужил настолько выдающийся камбэк.



"Борнмут" прощается с элитой



Как и "Уотфорд", "Борнмут" провел в Премьер-Лиге пять сезонов. Но в абсолютно противоположном стиле. Имя этого клуба напрямую ассоциируется с именем менеджера Эдди Хау, подход которого категорически отличается от того, что практикует клубное руководство "Уотфорда".



В последней игре "Борнмут" выполнил свою работу, эффектно победив в гостях "Эвертон". Этого было мало: "Вилла" опередила команду Хау всего на одно очко. В историческом контексте выступление в Футбольной Лиге куда более естественно для такого маленького клуба и не должно выглядеть трагедией. Но в контексте новейшей истории нынешний момент очень драматичен. Впервые в своей впечатляющей карьере Хау сделал шаг назад с "Борнмутом". И большой вопрос в том, какие сейчас опции открыты перед тренером и чего захочет он сам. Вылетев, "Борнмут" не стал менее зависимым от Эдди Хау. Клуб сложно представить без него, и свое будущее на "Дин Корт" определит сам менеджер.



Иван Громиков специально для FAPL.ru