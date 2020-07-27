Смит останется главным тренером "Астон Виллы"

"Астон Вилла" не будет менять главного тренера, чудом избежав вылета из Премьер-Лиги.

Потратив колоссальные 140 миллионов фунтов на трансферы прошлым летом, весь этот сезон "Астон Вилла" сражались за выживание в Премьер-Лиге.



Обезопасить себя от вылета команде Дина Смита удалось только в последнем туре — благодаря ничейному результату против "Вест Хэма" (1:1) и тому, что "Уотфорд" свой матч проиграл.



На протяжении последних недель ходили слухи, что владельцы бирмингемского клуба Уэс Эденс и Нассеф Савирис собираются сменить рулевого, независимо от исхода сезона, однако этого не случится.



Руководство "Астон Виллы" подтвердило Sky Sports, что Смит останется на своем посту на следующий сезон. Дин сохранил бы работу, даже в случае возвращения клуба в Чемпионшип.



Таким образом, теперь Смит получит внушительный денежный бонус за достижение цели и начнет готовиться к следующему сезону — вероятно, без своего капитана Джека Грилиша, которого связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед".



"Не могу сказать, что я отлично себя чувствую, потому что это была бурная ночка, но я в порядке. Сегодня я спал в своем кабинете на тренировочной базе. Не уверен, сколько времени было на часах, но я ускользнул, чтобы парни меня не увидели!" — сообщил Смит наутро talkSPORT.