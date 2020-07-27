Ферран Торрес на пороге перехода в "Сити"

"Манчестер Сити" близок к покупке вингера "Валенсии" и молодежной сборной Испании Феррана Торреса.

Главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле потребовался еще фланговый игрок после того, как Лерой Сане перешел в "Баварию".



Ходили слухи, что "Сити" может обратить свой взор на Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", однако Goal стало известно, что Гвардиола остановил выбор на своем соотечественнике Торресе.



Более того, Ферран, которым также интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", уже дал согласие на переход в "Сити" и даже договорился об условиях контракта до 2025 года.



"Горожанам" все еще предстоит согласовать с "Валенсией" размер компенсации за Торреса, но с этим не должно возникнуть проблем, потому что на "Месталье" у 20-летнего испанца остается всего 11 месяцев по действующему трудовому договору.



Ожидается, что клуб с "Этихад" сразу заплатит за Торреса около 27 миллионов фунтов, а еще 9 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.



