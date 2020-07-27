Ферран Торрес на пороге перехода в "Сити"

Ферран Торрес "Манчестер Сити" близок к покупке вингера "Валенсии" и молодежной сборной Испании Феррана Торреса.

Главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле потребовался еще фланговый игрок после того, как Лерой Сане перешел в "Баварию".

Ходили слухи, что "Сити" может обратить свой взор на Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", однако Goal стало известно, что Гвардиола остановил выбор на своем соотечественнике Торресе.

Более того, Ферран, которым также интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", уже дал согласие на переход в "Сити" и даже договорился об условиях контракта до 2025 года.

"Горожанам" все еще предстоит согласовать с "Валенсией" размер компенсации за Торреса, но с этим не должно возникнуть проблем, потому что на "Месталье" у 20-летнего испанца остается всего 11 месяцев по действующему трудовому договору.

Ожидается, что клуб с "Этихад" сразу заплатит за Торреса около 27 миллионов фунтов, а еще 9 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.


Метки Валенсия, видео, Манчестер Сити, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 750

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 27.07.2020 14:02 # vyrentz
    Это дебильный трансфер, нет у них идеи. Вот, к примеру, назначенные пенальти в сторону соперников МЮ принесли последним 13 очков:
    МЮ-Лестер +3
    МЮ-ТТХ +3
    Сити-МЮ +3
    ТТХ-МЮ +1
    Лестер-МЮ +3

    В итоге команда заняла не 11-ое, а аж 3-ье место, поэтому, судейская комната является более выгодным вложением денег, чем какой-то там Торрес.

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  2. toha-bludsikir 27.07.2020 13:53 # toha-bludsikir
    ебалочку обязан делать этот топарь!

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  3. griezmann 27.07.2020 13:42 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  4. barstreetboy 27.07.2020 13:31 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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