Ферран Торрес на пороге перехода в "Сити"
"Манчестер Сити" близок к покупке вингера "Валенсии" и молодежной сборной Испании Феррана Торреса.
Главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле потребовался еще фланговый игрок после того, как Лерой Сане перешел в "Баварию".
Ходили слухи, что "Сити" может обратить свой взор на Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", однако Goal стало известно, что Гвардиола остановил выбор на своем соотечественнике Торресе.
Более того, Ферран, которым также интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", уже дал согласие на переход в "Сити" и даже договорился об условиях контракта до 2025 года.
"Горожанам" все еще предстоит согласовать с "Валенсией" размер компенсации за Торреса, но с этим не должно возникнуть проблем, потому что на "Месталье" у 20-летнего испанца остается всего 11 месяцев по действующему трудовому договору.
Ожидается, что клуб с "Этихад" сразу заплатит за Торреса около 27 миллионов фунтов, а еще 9 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.
27.07.2020 13:00
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Это дебильный трансфер, нет у них идеи. Вот, к примеру, назначенные пенальти в сторону соперников МЮ принесли последним 13 очков:
МЮ-Лестер +3
МЮ-ТТХ +3
Сити-МЮ +3
ТТХ-МЮ +1
Лестер-МЮ +3
В итоге команда заняла не 11-ое, а аж 3-ье место, поэтому, судейская комната является более выгодным вложением денег, чем какой-то там Торрес.
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ебалочку обязан делать этот топарь!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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