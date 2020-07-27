Вертонген покидает "Тоттенхэм"

Защитник Ян Вертонген подтвердил, что он покидает "Тоттенхэма" после восьми лет в клубе.

Вертонген выступал за "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2012 году, сыграв за это время более 300 матчей, а в июне согласился краткосрочно продлить свой истекающий контракт, чтобы помочь команде Жозе Моуриньо попасть в Лигу Европы.



Теперь, когда сезон завершен, а задача по выходу в еврокубки выполнена, 33-летний бельгиец покидает Северный Лондон в статусе свободного агента.



"Мое время в клубе подошло к концу. Грустный день в силу ряда причин. Я буду скучать по друзьям, которых завел здесь, по людям, благодаря которым клуб функционирует, по игре на этом новом удивительном стадионе и, конечно, по вам, фанатам", — сообщил Вертонген в твиттере.



Ранее Вертонген говорил о желании поиграть в Испании и Италии, однако таблоиды уверяют, что Ян может остаться в Премьер-Лиге — например, перейдя в "Манчестер Сити".



Добавим, вместе с Вертонгеном "Тоттенхэм" покидает и запасной голкипер Михел Ворм.