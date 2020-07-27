Роджерс видит позитив в пятом месте "Лестера"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс попытался найти позитив в пятом месте своей команды по итогам сезона Премьер-Лиги.
До коронавирусной паузы "Лестер" уверено шел на третьем месте, и мало кто мог тогда представить, что "лисы" финишируют за пределами топ-4.
Однако это случилось. Потерпев домашнее поражение 0:2 от "Манчестер Юнайтед" в последнем туре, "Лестер" занял только пятое место. Тем не менее, экс-наставник "Ливерпуля" не унывает.
"Абсолютно нет, я в восхищении от того, что мы попали в Европу. Мы продемонстрировали второй лучший результат за все время выступлений клуба в Премьер-Лиге. Это позволило нам попасть в Европу, и я в восторге по этому поводу".
"Это будет следующий шаг для этой команды. Наше развитие пошло чуть быстрее, чем я планировал, но парни в любом случае провели очень хороший сезон".
"Я не могу винить их за их старания и дух. В следующем году нам будет важно продемонстрировать свои амбиции и улучшить свое мастерство, а этот опыт сослужит нам хорошую службу", — цитирует Роджерса Daily Mail.
27.07.2020 10:00
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Ну ты БРОджерс.. Потерял контроль за игроками во время карантинного перерыва. Эх, ты... Коуч ты или тупо физрук который школьников ждет в спортзале?
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В ливнрпуль его
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продать ведущего защитника, не купив замены, и выступать на том же уровне, что и Челси с МЮ тратящие 100 лямов - достижение.
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Лузер с большой буквой. Как можно так обосраться и еще видит в этом плюс
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