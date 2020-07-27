Роджерс видит позитив в пятом месте "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс попытался найти позитив в пятом месте своей команды по итогам сезона Премьер-Лиги.

До коронавирусной паузы "Лестер" уверено шел на третьем месте, и мало кто мог тогда представить, что "лисы" финишируют за пределами топ-4.



Однако это случилось. Потерпев домашнее поражение 0:2 от "Манчестер Юнайтед" в последнем туре, "Лестер" занял только пятое место. Тем не менее, экс-наставник "Ливерпуля" не унывает.



"Абсолютно нет, я в восхищении от того, что мы попали в Европу. Мы продемонстрировали второй лучший результат за все время выступлений клуба в Премьер-Лиге. Это позволило нам попасть в Европу, и я в восторге по этому поводу".



"Это будет следующий шаг для этой команды. Наше развитие пошло чуть быстрее, чем я планировал, но парни в любом случае провели очень хороший сезон".



"Я не могу винить их за их старания и дух. В следующем году нам будет важно продемонстрировать свои амбиции и улучшить свое мастерство, а этот опыт сослужит нам хорошую службу", — цитирует Роджерса Daily Mail.