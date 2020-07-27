Гвардиола: "Нам также нужны голы Де Брюйне"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что полузащитник Кевин Де Брюйне может давать его команде еще больше.
В воскресенье Де Брюйне помог "Сити" завершить сезон Премьер-Лиги победой 5:0 над "Норвичем". Кевин дважды отличился сам, а также отдал одну результативную передачу.
Таким образом, Де Брюйне повторил рекорд легенды "Арсенала" Тьерри Анри из 20 "ассистов" за сезон Премьер-Лиги. Голов же Кевин забил только 13, и Гвардиоле этого мало.
"Мы знаем, какие передачи он может раздавать и каким мастерством он обладает, но нам также нужны его голы. Сегодня он забил два блестящих гола, особенно первый", — цитирует Гвардиолу Goal.
27.07.2020 09:00
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Просто жуткий топарь!
C’mon City!!!
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