Гвардиола: "Нам также нужны голы Де Брюйне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что полузащитник Кевин Де Брюйне может давать его команде еще больше.

В воскресенье Де Брюйне помог "Сити" завершить сезон Премьер-Лиги победой 5:0 над "Норвичем". Кевин дважды отличился сам, а также отдал одну результативную передачу.



Таким образом, Де Брюйне повторил рекорд легенды "Арсенала" Тьерри Анри из 20 "ассистов" за сезон Премьер-Лиги. Голов же Кевин забил только 13, и Гвардиоле этого мало.



"Мы знаем, какие передачи он может раздавать и каким мастерством он обладает, но нам также нужны его голы. Сегодня он забил два блестящих гола, особенно первый", — цитирует Гвардиолу Goal.