Артета требует купить ему защитника

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что клуб должен купить ему центрального защитника этим летом.

К финалу Кубка Англии против "Челси" 1 августа "канониры" подходят с переполненным лазаретом, и особенно остро это чувствуется в центре обороны.



По словам Артеты, Шкодран Мустафи, получивший травму задней поверхности бедра в полуфинальном матче против "Манчестер Сити", пропустит даже старт нового сезона Премьер-Лиги 12 сентября, и это подталкивает "Арсенал" к выходу на трансферный рынок.



"Похоже, это очередная неприятная травма. Мы потеряли Калума Чемберса в первую неделю, как я пришел, затем мы также потеряли на три месяца Пабло Мари".



"Теперь мы потеряли Мусти, поэтому у нас очень ограничен выбор игроков в обороне. Мусти играл на очень стабильном и хорошем уровне при мне".



"У него оторвалось сухожилие от кости, и обычно на восстановление уходит много недель. Да, он пропустит старт следующего сезона".



"Я перечислил трех защитников, которые отсутствуют сейчас и отсутствовали длительное время на протяжении сезона, и нам необходимо озадачиться этим", — цитирует Артета Evening Standard.