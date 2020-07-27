Артета требует купить ему защитника
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что клуб должен купить ему центрального защитника этим летом.
К финалу Кубка Англии против "Челси" 1 августа "канониры" подходят с переполненным лазаретом, и особенно остро это чувствуется в центре обороны.
По словам Артеты, Шкодран Мустафи, получивший травму задней поверхности бедра в полуфинальном матче против "Манчестер Сити", пропустит даже старт нового сезона Премьер-Лиги 12 сентября, и это подталкивает "Арсенал" к выходу на трансферный рынок.
"Похоже, это очередная неприятная травма. Мы потеряли Калума Чемберса в первую неделю, как я пришел, затем мы также потеряли на три месяца Пабло Мари".
"Теперь мы потеряли Мусти, поэтому у нас очень ограничен выбор игроков в обороне. Мусти играл на очень стабильном и хорошем уровне при мне".
"У него оторвалось сухожилие от кости, и обычно на восстановление уходит много недель. Да, он пропустит старт следующего сезона".
"Я перечислил трех защитников, которые отсутствуют сейчас и отсутствовали длительное время на протяжении сезона, и нам необходимо озадачиться этим", — цитирует Артета Evening Standard.
27.07.2020 08:00
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