"Ливерпуль" подумывает о Кабаке

"Ливерпуль" сделал запрос насчет центрального защитника "Шальке-04" Озана Кабака.

В данный момент чемпионы Премьер-Лиги находятся на пороге продажи Деяна Ловрена в "Зенит". Сделка с клубом из Санкт-Петербурга принесет "красным" около 11 миллионов фунтов и одновременно заставит выйти на трансферный рынок для покупки другого защитника.



По информации Daily Mail, внимание главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа привлек Кабак, которому лишь в марте исполнилось 20, но который регулярно играет за свой клуб и уже вызывается в сборную Турции.



Среди клубов, заинтересованных в Озане, также значатся "Манчестер Сити", "Ювентус" и дортмундская "Боруссия", но в рукаве у "Ливерпуля" есть козырь — наставник "Шальке-04" Дэвид Вагнер является близким другом Клоппа.



В данный момент клуб из Гельзенкирхена оценивает свою восходящую звезду в 40 миллионов фунтов. "Ливерпуль" считает такую сумму завышенной при текущем экономическом климате и надеется, что "Шальке-04" пойдет на уступки.