"Ливерпуль" подумывает о Кабаке

Озан Кабак "Ливерпуль" сделал запрос насчет центрального защитника "Шальке-04" Озана Кабака.

В данный момент чемпионы Премьер-Лиги находятся на пороге продажи Деяна Ловрена в "Зенит". Сделка с клубом из Санкт-Петербурга принесет "красным" около 11 миллионов фунтов и одновременно заставит выйти на трансферный рынок для покупки другого защитника.

По информации Daily Mail, внимание главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа привлек Кабак, которому лишь в марте исполнилось 20, но который регулярно играет за свой клуб и уже вызывается в сборную Турции.

Среди клубов, заинтересованных в Озане, также значатся "Манчестер Сити", "Ювентус" и дортмундская "Боруссия", но в рукаве у "Ливерпуля" есть козырь — наставник "Шальке-04" Дэвид Вагнер является близким другом Клоппа.

В данный момент клуб из Гельзенкирхена оценивает свою восходящую звезду в 40 миллионов фунтов. "Ливерпуль" считает такую сумму завышенной при текущем экономическом климате и надеется, что "Шальке-04" пойдет на уступки.


Метки Кабак, Ливерпуль, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. fedunman 27.07.2020 08:04 # fedunman
    что то я тоже подумал о кабаке. пойду ка схожу в кабак. а не стоп! они ж на вынос работают(((

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  2. dragonishka 27.07.2020 08:04 # dragonishka
    Ну в кабак сходить, отпраздновать чемпионство надо.

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