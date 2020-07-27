Клопп: "Ливерпуль" провел сезон почти идеально"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда "почти идеально" провела этот сезон Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" был чрезвычайно хорош еще в прошлом сезоне, но тогда "Манчестер Сити" оказался чуть лучше, набрав на одно очко больше, чем "красные".



"Ливерпуль" смог сделать правильные выводы и эту кампанию завершил на вершине Премьер-Лиги с 99 очками — на одно больше, чем было у "Сити" год назад. Клопп безмерно гордится своей командой после всех достижений за последний год.



"С футбольной точки зрения это был исключительный сезон, абсолютно исключительный. 99 очков..."



"По нашим ощущениям сезон начался 1 июня 2019 (финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма"). Да, то был последний матч прошлого сезона, но для нас то был практически первый матч очень особенного периода, в течение которого мы также выиграли Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира, а теперь и Премьер-Лигу".



"Набрать 99 очков после 97 в прошлом году — это абсолютно исключительно. В плане стабильности моим парням не было равных, и мы знали, что без этого никуда".



После 97 очков в прошлом году каждый думал, что нам слегка не повезло, но мы очень уважаем соперника ("Манчестер Сити"), и для нас было ясно, что ты должен быть почти идеален, чтобы опередить их. Парни были почти идеальны, и поэтому у нас 99 очков".



"Вот и все. Этот сезон займет особое место в моих воспоминаниях", — цитирует Клоппа Daily Mail.