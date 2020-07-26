Моуриньо: "Мы показали, где наше место"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что собирается вернуть свой клуб в Лигу Чемпионов в следующем году.

Приняв "шпор" на 14-м месте в Премьер-Лиге в ноябре, Моуриньо смог завершить сезон на шестой позиции и попасть в Лигу Европы.



Однако Жозе рассчитывает на дальнейший прогресс своей команды, в том числе благодаря трансферам.



"Конечно, в наших силах — прибавить. В этот заключительный период, когда все наши игроки были в строю, мы показали, где наше место. В этот период, после карантина, мы были, наверное, третьей или четвертой лучшей командой".



"Конечно, теперь самая важная вещь для нас — сохранить самых лучших игроков и по возможности укрепить свой состав".



"Купим ли мы 10 игроков? Нет. Будем ли мы покупать игроков за 100 миллионов фунтов? Нет. Но мы прибавим".



"Я наслаждаюсь совместной работой с нашим скаутом. У нас хорошая связь с мистером Леви и руководством, и мы собираемся сделать все возможное, чтобы подарить фанатам очень хороший сезон в следующем году", — цитирует Моуриньо Sky Sports.