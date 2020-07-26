Сульшер доволен, что доказал неправоту своих критиков

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил своим критикам, которые недооценивали его команду на старте сезона.

Благодаря победе 0:2 над "Лестером" в воскресенье "красные дьяволы" завершили сезон как лучшая команда Премьер-Лиги после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



Таким образом, "Юнайтед" значительно превзошел прогнозы, особенно после не самой убедительной первой половины сезона, а столь скептическое отношение экспертов и фанатов только дополнительно подстегивало Сульшера.



"Думаю, немногие предсказывали это. В прогнозах нам отводили шестое или седьмое место".



Добавили ли эти прогнозы мне мотивации? Я всегда остаюсь собой. Если меня критикуют, это заставляет меня только сильнее делать то, что я делаю. Но, пожалуйста, не перехваливайте меня, а то я расслаблюсь. Такова моя натура".



"Я верю в то, что я делаю. У всех нас разные идеи насчет тренерской работы, но я делаю это по-своему. Я не могу иначе. Игроки прониклись моими идеями и тем, что мы делаем".



"Это огромное достижение нашего штаба и игроков. Они были невероятны. Я поговорил со всеми ими сегодня и сказал, что это великолепный сезон, что бы ни случилось. Мы создаем культуру. Я доволен и горжусь их стараниями. Эта победа очень важна для психологии, потому что ранее мы проиграли два полуфинала", — цитирует Сульшера Sky Sports.