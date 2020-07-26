Лэмпард: "Челси" не может слишком радоваться четвертому месту"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда не может слишком радоваться завоеванию четвертого места в Премьер-Лиге.

Победа 2:0 над "Вулверхэмптоном" в последнем туре позволила "синим" удержаться в топ-4 и попасть в элитный европейский турнир.

Лэмпард высоко оценивает это достижение, учитывая исходные данные на старте сезона, но одновременно напоминает, что "Челси" привык сражаться за титул.

"Попадание в Лигу Чемпионов имеет огромное значение для меня, однако мы в "Челси" не можем чересчур радоваться тому, что финишировали в топ-4".

"Возможно, поначалу нас не рассматривали претендентом на место в топ-4, но мы воспользовались ситуацией, предоставив шанс молодежи и делая лучше имеющихся игроков".

"Когда я пришел, было много неопределенностей. Было неясно, как мы будем двигаться вперед без Эдена Азара, который был игроком огромной важности для "Челси". Однако теперь у этой группы игроков есть настоящий командный дух".

"Мы с моим штабом всегда хотим становиться лучше, и теперь наш вызов состоит в том, чтобы достичь большего в следующем сезоне", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1605

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Последние комментарии:




  1. oldman 26.07.2020 23:01 # oldman
    Че там по щельсбери? В тройке?

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  2. danny949494 26.07.2020 22:11 # danny949494
    Естевенно. След цель топ-2

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  3. chelsiukpro 26.07.2020 22:07 # chelsiukpro
    Было неясно, как мы будем двигаться вперед без Эдена Азара, который был игроком огромной важности для "Челси".

    ПО НАЧАЛУ И Я ДУМАЛ НО ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН ПОКАЗАЛ ЧТО ПАРЕНЬ ПЕРЕГОРАЕТ. ВОВРЕМЯ ПРОДАЛИ.

    ПОМЕНЯЙТЕ КЕПУ И КУПИТЕ ЗАЩИТНИКА И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

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  4. raimbek1 26.07.2020 22:03 # raimbek1
    Пенсам не стоит зазнаваться случайным выходом в ЛЧ, выстрадали 4 место только изза проваленного отрезка Лестера после карантина

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  5. whitenigger 26.07.2020 22:02 # whitenigger
    "Лэмпард высоко оценивает это достижение, учитывая исходные данные на старте сезона, но одновременно напоминает, что "Челси" привык сосать у ТОПов, и обещал заглотнуть ещё трёшку от Баварии"Пользователь получил предупреждение

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