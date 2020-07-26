Лэмпард: "Челси" не может слишком радоваться четвертому месту"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда не может слишком радоваться завоеванию четвертого места в Премьер-Лиге.
Победа 2:0 над "Вулверхэмптоном" в последнем туре позволила "синим" удержаться в топ-4 и попасть в элитный европейский турнир.
Лэмпард высоко оценивает это достижение, учитывая исходные данные на старте сезона, но одновременно напоминает, что "Челси" привык сражаться за титул.
"Попадание в Лигу Чемпионов имеет огромное значение для меня, однако мы в "Челси" не можем чересчур радоваться тому, что финишировали в топ-4".
"Возможно, поначалу нас не рассматривали претендентом на место в топ-4, но мы воспользовались ситуацией, предоставив шанс молодежи и делая лучше имеющихся игроков".
"Когда я пришел, было много неопределенностей. Было неясно, как мы будем двигаться вперед без Эдена Азара, который был игроком огромной важности для "Челси". Однако теперь у этой группы игроков есть настоящий командный дух".
"Мы с моим штабом всегда хотим становиться лучше, и теперь наш вызов состоит в том, чтобы достичь большего в следующем сезоне", — сообщил Лэмпард Sky Sports.
26.07.2020 22:00
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Че там по щельсбери? В тройке?
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Естевенно. След цель топ-2
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Было неясно, как мы будем двигаться вперед без Эдена Азара, который был игроком огромной важности для "Челси".
ПО НАЧАЛУ И Я ДУМАЛ НО ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН ПОКАЗАЛ ЧТО ПАРЕНЬ ПЕРЕГОРАЕТ. ВОВРЕМЯ ПРОДАЛИ.
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"Лэмпард высоко оценивает это достижение, учитывая исходные данные на старте сезона, но одновременно напоминает, что "Челси" привык сосать у ТОПов, и обещал заглотнуть ещё трёшку от Баварии"
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