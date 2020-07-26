"Тоттенхэм" финишировал шестым и попал в Лигу Европы

Ничья 1:1 с "Кристал Пэлас" позволила "Тоттенхэму" финишировать шестым в Премьер-Лиге и обеспечить себе участие в Лиге Европы.

"Шпорам" хватило 13 минут, чтобы распечатать чужие ворота. "Орлы" потеряли мяч на своей половине поля, чем воспользовался Джовани Ло Чельсо, классно сыграв на подступах к штрафной и сделав пас внутрь площадки на Харри Кейна, который вторым касанием поразил ближний угол — 0:1.



В дальнейшем шла примерно равная игра, а в начале второго тайма равновесие было восстановлено. Джеффри Шлюпп отправил мяч в сетку с линии вратарской после розыгрыша углового — 1:1.



Этот счет так и остался до финального свистка. "Пэлас" прервал свою ужасную серию из семи поражений подряд, а "Тоттенхэм" хватило и ничейного результата, чтобы финишировать шестым.



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче