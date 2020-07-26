"Арсенал" отправил "Уотфорд" в Чемпионшип

"Арсенал" удержал победу в противостоянии с "Уотфордом" (3:2) и этим результатом отправил своего соперника в Чемпионшип.

Оборона "шершней" дала сбой уже на первой минуте, когда Крейг Доусон нарушил правила в своей штрафной на Александре Лакасетте. После продолжительного совещания с VAR рефери Майк Дин все же назначил пенальти, уверенно реализованный Пьер-Эмериком Обамеянгом — 1:0.



Гостям терять было нечего, поэтому они пошли большими силами вперед. "Арсенал" взял паузу, а на 24-й минуте разразился вторым голом. Это Киран Тирни пробил в касание из пределов штрафной после скидки назад от Обамеянга — 2:0.



А вот после второго пропущенного гола "Уотфорд" посыпался и вскоре пропустил еще раз. Обамеянг на линии вратарской, стоя спиной к воротам, принял вброс Тирни из аута, а затем пробил в падении через себя — 3:0.



Однако "Арсенал" не был бы собой, если бы не подарил сопернику надежду. Незадолго до перерыва Давид Луис сфолил в штрафной на Данни Уэлбеке, а Трой Дини исполнил 11-метровый — 3:1.



Гол Дини с пенальти позволил "Уотфорду" играть с надеждой во втором тайме, и на 67-й минуте Уэлбек из пределов вратарской замкнул прострел Исмаилы Сарра с правого фланга — 3:2.



Казалось, "шершни" недалеки от того, чтобы подтвердить знаменитое высказывание Дини, однако "канониры" решили больше не пропускать — сейв Эмилиано Мартинеса после удара Уэлбека позволил хозяевам удержать победу.



"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче