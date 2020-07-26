"Арсенал" отправил "Уотфорд" в Чемпионшип

Трой Дини "Арсенал" удержал победу в противостоянии с "Уотфордом" (3:2) и этим результатом отправил своего соперника в Чемпионшип.

Оборона "шершней" дала сбой уже на первой минуте, когда Крейг Доусон нарушил правила в своей штрафной на Александре Лакасетте. После продолжительного совещания с VAR рефери Майк Дин все же назначил пенальти, уверенно реализованный Пьер-Эмериком Обамеянгом — 1:0.

Гостям терять было нечего, поэтому они пошли большими силами вперед. "Арсенал" взял паузу, а на 24-й минуте разразился вторым голом. Это Киран Тирни пробил в касание из пределов штрафной после скидки назад от Обамеянга — 2:0.

А вот после второго пропущенного гола "Уотфорд" посыпался и вскоре пропустил еще раз. Обамеянг на линии вратарской, стоя спиной к воротам, принял вброс Тирни из аута, а затем пробил в падении через себя — 3:0.

Однако "Арсенал" не был бы собой, если бы не подарил сопернику надежду. Незадолго до перерыва Давид Луис сфолил в штрафной на Данни Уэлбеке, а Трой Дини исполнил 11-метровый — 3:1.

Гол Дини с пенальти позволил "Уотфорду" играть с надеждой во втором тайме, и на 67-й минуте Уэлбек из пределов вратарской замкнул прострел Исмаилы Сарра с правого фланга — 3:2.

Казалось, "шершни" недалеки от того, чтобы подтвердить знаменитое высказывание Дини, однако "канониры" решили больше не пропускать — сейв Эмилиано Мартинеса после удара Уэлбека позволил хозяевам удержать победу.

"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 20:20

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Последние комментарии:




  1. dark-lord 26.07.2020 21:34 # dark-lord
    Владельцы Уотфорда старались как могли каждый сезон и наконец-то им удалось совершить задуманное - слить клуб в Чемпионшип. Жаль болельщиков "шершней". Другим клубам теперть есть чем поживиться из игроков.

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  2. novocaine 26.07.2020 21:21 # novocaine
    респект пушкарям за то что отправили эту помойку в чш

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  3. frisby 26.07.2020 21:05 # frisby
    заебись. допизделся гавнюк Дини.

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  4. raimbek1 26.07.2020 20:48 # raimbek1
    Символично

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  5. aliluya-nn 26.07.2020 20:46 # aliluya-nn
    Арсенал молодец, взял на себя роль судьи - разрулил кому отправиться в чемпионшип, а кому остаться в АПЛ ..спасибо Уотфорду за разгром Ливерпуля, поржали всем фаплом :) ..но пускай остынут в ЧШ, подумают как увольнять тренеров, которые их со дна вытаскивают и пусть яйки растят для борьбы в АПЛ
    У Арсенала получился смазанный сезон с 3-мя тренерами и днищавой защитой ..поэтому настраиваться на кубок ФА, который поможет скрасить сезон, обязательно заключать контракт с Аубой и в защите натаскивать связку Холдинг - Салиба

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  6. gunnerlove 26.07.2020 20:40 # gunnerlove
    Рад за Виллу
    Жаль Борнмут, до конца боролись!
    За Уотфорд рад! С таким бездарным руководством долго им барахтатся в болоте шипа
    Сарр не помешал бы Арсеналу

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  7. liverfun 26.07.2020 20:29 # liverfun
    не жаль уотфорд за их поведение, довыебывались, ставя себя выше других. с таким составом надо за еврозону бороться, а не за спасение.
    сарра в ливерпуль можно взять к старшему братишке мане

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  8. mixmaster 26.07.2020 20:28 # mixmaster
    enjoy your cohones in the championship, Troy!

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  9. largo-winch 26.07.2020 20:26 # largo-winch
    Как будто в сезоне только 1 игра че за идиотский заголовок
    Арсенал с победой, но нужны трансферы. Эта клоунада никуда не годится для топ-4

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  10. reams 26.07.2020 20:25 # reams
    как же заебись, что именно Арсенал отправил этих мразей в чш
    Ауба сам виноват, что проебал башмак

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