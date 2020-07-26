"Арсенал" отправил "Уотфорд" в Чемпионшип
"Арсенал" удержал победу в противостоянии с "Уотфордом" (3:2) и этим результатом отправил своего соперника в Чемпионшип.
Оборона "шершней" дала сбой уже на первой минуте, когда Крейг Доусон нарушил правила в своей штрафной на Александре Лакасетте. После продолжительного совещания с VAR рефери Майк Дин все же назначил пенальти, уверенно реализованный Пьер-Эмериком Обамеянгом — 1:0.
Гостям терять было нечего, поэтому они пошли большими силами вперед. "Арсенал" взял паузу, а на 24-й минуте разразился вторым голом. Это Киран Тирни пробил в касание из пределов штрафной после скидки назад от Обамеянга — 2:0.
А вот после второго пропущенного гола "Уотфорд" посыпался и вскоре пропустил еще раз. Обамеянг на линии вратарской, стоя спиной к воротам, принял вброс Тирни из аута, а затем пробил в падении через себя — 3:0.
Однако "Арсенал" не был бы собой, если бы не подарил сопернику надежду. Незадолго до перерыва Давид Луис сфолил в штрафной на Данни Уэлбеке, а Трой Дини исполнил 11-метровый — 3:1.
Гол Дини с пенальти позволил "Уотфорду" играть с надеждой во втором тайме, и на 67-й минуте Уэлбек из пределов вратарской замкнул прострел Исмаилы Сарра с правого фланга — 3:2.
Казалось, "шершни" недалеки от того, чтобы подтвердить знаменитое высказывание Дини, однако "канониры" решили больше не пропускать — сейв Эмилиано Мартинеса после удара Уэлбека позволил хозяевам удержать победу.
"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче
26.07.2020 20:20
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Последние комментарии:
Владельцы Уотфорда старались как могли каждый сезон и наконец-то им удалось совершить задуманное - слить клуб в Чемпионшип. Жаль болельщиков "шершней". Другим клубам теперть есть чем поживиться из игроков.
(ответить)
респект пушкарям за то что отправили эту помойку в чш
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заебись. допизделся гавнюк Дини.
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Символично
(ответить)
Арсенал молодец, взял на себя роль судьи - разрулил кому отправиться в чемпионшип, а кому остаться в АПЛ ..спасибо Уотфорду за разгром Ливерпуля, поржали всем фаплом :) ..но пускай остынут в ЧШ, подумают как увольнять тренеров, которые их со дна вытаскивают и пусть яйки растят для борьбы в АПЛ
У Арсенала получился смазанный сезон с 3-мя тренерами и днищавой защитой ..поэтому настраиваться на кубок ФА, который поможет скрасить сезон, обязательно заключать контракт с Аубой и в защите натаскивать связку Холдинг - Салиба
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Рад за Виллу
Жаль Борнмут, до конца боролись!
За Уотфорд рад! С таким бездарным руководством долго им барахтатся в болоте шипа
Сарр не помешал бы Арсеналу
(ответить)
не жаль уотфорд за их поведение, довыебывались, ставя себя выше других. с таким составом надо за еврозону бороться, а не за спасение.
сарра в ливерпуль можно взять к старшему братишке мане
(ответить)
enjoy your cohones in the championship, Troy!
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Как будто в сезоне только 1 игра че за идиотский заголовок
Арсенал с победой, но нужны трансферы. Эта клоунада никуда не годится для топ-4
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как же заебись, что именно Арсенал отправил этих мразей в чш
Ауба сам виноват, что проебал башмак
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