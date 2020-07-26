"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

Дивок Ориги "Ливерпуль" завершил чемпионский для себя сезон с 99 очками благодаря волевой победе 1:3 над "Ньюкаслом" в последнем туре Премьер-Лиги.

Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на первой минуте. Полузащитник "сорок" Джонджо Шелви хитро разыграл штрафной, из центрального круга забросив мяч вперед на Дуайта Гэйла, который реализовал выход один на один с Алиссоном — 1:0.

Без своего трио нападения "красные" смотрелись довольно беззубо, однако на 38-й минуте равновесие было восстановлено. Оставшись в штрафной после неудачного розыгрыша стандарта, Виргил Ван Дейк дождался передачи Алекса Окслейд-Чемберлена с правого фланга и головой послал мяч в ворота по дуге — 1:1.

Удачная концовка первого тайма вдохновила "Ливерпуль" на хорошее начало второго, и на 59-й минуте Дивок Ориги, сместившись вдоль линии штрафной, нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.

Точка в матче была поставлена на 89-й минуте, когда вышедший на замену Садио Мане ворвался в штрафную с левого края и нанес обводящий удар — 1:3.

"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 20:15

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Последние комментарии:




  1. b84 26.07.2020 20:44 # b84
    Хорошо, но есть к чему стремиться (Голден требл).

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  2. tigerpool 26.07.2020 20:33 # tigerpool
    Бля нужны трансферы по любому. Джо Гомез, Вейналдум, Ориги, Минамино требуют обновлении

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  3. largo-winch 26.07.2020 20:27 # largo-winch
    Предсезонку норм провели

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  4. liverfun 26.07.2020 20:23 # liverfun
    топчики, показали профессионализм, хоть вейналдум и допустил детскую ошибку на первых секундах.
    вообщем неплохо предсезонку откатали, теперь месяц на отдых и набор кондиций для очередного вызова, в следующем сезоне надо постараться выступить еще лучше.
    клопп топ

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  5. superperez101 26.07.2020 20:22 # superperez101
    да эту новость можно было и не печатать
    здесь все было ясно до матча

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  6. rtrt 26.07.2020 20:21 # rtrt
    Японца срочно продать очкастый хуйло не угадал с этим трансферам, купить нормального нападающего как у сИТИ

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  7. barstreetboy 26.07.2020 20:21 # barstreetboy
    Ахахахах, на подсосе!!

    1 Ливерпуль 38 99

    Уахахахахахахахахахах, Сосать портовые хуесосы, хуй вам а не рекорд КОРОЛЕЙ, вы как были на подсосе так и останетесь всю жизнь на подсосе, потому что вы портовые хуесосы!!!


    https://sun9-23.userapi.com/c851520/v851520427/11496c/sJ0VOnye5mg.jpg

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  8. mikkiynwa 26.07.2020 20:20 # mikkiynwa
    Гегемоны

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