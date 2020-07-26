"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

"Ливерпуль" завершил чемпионский для себя сезон с 99 очками благодаря волевой победе 1:3 над "Ньюкаслом" в последнем туре Премьер-Лиги.

Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на первой минуте. Полузащитник "сорок" Джонджо Шелви хитро разыграл штрафной, из центрального круга забросив мяч вперед на Дуайта Гэйла, который реализовал выход один на один с Алиссоном — 1:0.



Без своего трио нападения "красные" смотрелись довольно беззубо, однако на 38-й минуте равновесие было восстановлено. Оставшись в штрафной после неудачного розыгрыша стандарта, Виргил Ван Дейк дождался передачи Алекса Окслейд-Чемберлена с правого фланга и головой послал мяч в ворота по дуге — 1:1.



Удачная концовка первого тайма вдохновила "Ливерпуль" на хорошее начало второго, и на 59-й минуте Дивок Ориги, сместившись вдоль линии штрафной, нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.



Точка в матче была поставлена на 89-й минуте, когда вышедший на замену Садио Мане ворвался в штрафную с левого края и нанес обводящий удар — 1:3.



"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче