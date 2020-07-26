"Челси" победил "Вулверхэмптон" и финишировал четвертым

На глазах у своего новичка Тимо Вернера "Челси" одержал победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и удержался в топ-4 Премьер-Лиги.

По сравнению с поражением 5:3 от "Ливерпуля" на неделе у "синих" сменился голкипер — вместо Кепы Аррисабалаги вышел Вилли Кабальеро. Кристиан Пулишич заменил Виллиана.



У "волков" с первых минут появились Ромен Саисс, Диогу Жота и Педру Нету, заменив Жоау Моутиньо, Адаму Траоре и Даниэла Поденсе.



За первые 45 минут "Челси" не создал реальных моментов, даже ни разу не попав в створ чужих ворот — по такой закрытой игре "Вулверхэмптон" смотрелся даже предпочтительнее.



Однако в компенсированное к первому тайму время хозяева взяли и забили два гола. Сперва Мейсон Маунт прекрасно исполнил штрафной — 1:0. А затем Оливье Жиру после отличного паса Маунта вырвался на оперативный простор, проскочил мимо голкипера с защитником и поразил пустые ворота — 2:0.



Во втором тайме "синим" пришлось немало обороняться, однако Кабальеро со своими защитниками отстояли ворота на ноль.



"Челси" было достаточно и очка, однако подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали все три, дважды поймав своего соперника перед уходом в раздевалку.



"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче