"Челси" победил "Вулверхэмптон" и финишировал четвертым
На глазах у своего новичка Тимо Вернера "Челси" одержал победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и удержался в топ-4 Премьер-Лиги.
По сравнению с поражением 5:3 от "Ливерпуля" на неделе у "синих" сменился голкипер — вместо Кепы Аррисабалаги вышел Вилли Кабальеро. Кристиан Пулишич заменил Виллиана.
У "волков" с первых минут появились Ромен Саисс, Диогу Жота и Педру Нету, заменив Жоау Моутиньо, Адаму Траоре и Даниэла Поденсе.
За первые 45 минут "Челси" не создал реальных моментов, даже ни разу не попав в створ чужих ворот — по такой закрытой игре "Вулверхэмптон" смотрелся даже предпочтительнее.
Однако в компенсированное к первому тайму время хозяева взяли и забили два гола. Сперва Мейсон Маунт прекрасно исполнил штрафной — 1:0. А затем Оливье Жиру после отличного паса Маунта вырвался на оперативный простор, проскочил мимо голкипера с защитником и поразил пустые ворота — 2:0.
Во втором тайме "синим" пришлось немало обороняться, однако Кабальеро со своими защитниками отстояли ворота на ноль.
"Челси" было достаточно и очка, однако подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали все три, дважды поймав своего соперника перед уходом в раздевалку.
"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
26.07.2020 20:10
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Последние комментарии:
Что там Кепа?
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маунт опять обоссал aska и его обосаного папашку
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Кабальеро магически действует на сухость в дырке)
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челсидоры таки выстрадали свое 4 место
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Короли
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Всех болельщиков с победой, мы честно заслужили возможность сыграть в ЛЧ. Ждем матча с Арсеналом. Обязаны выиграть, вперед за Кубком - 9-ым.
Топарики - на ходу, ждем новых имен
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Под шконкой ))
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На классе!!! Кто там кукарекал что Челси без ЛЧ останутся? Математики долбаные....
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Всех поздравляю с выходом в ЛЧ. Фрэнки легенда,Челси вперед за чашкой.
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Ну короче рад за Жиру и Лемпарда. Остальных всех продать
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Фрэнки молодец. В условиях трансферного бана, выжать максимум из того что есть это вызывает уважение.
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Всех поздравляю! ...Лэмпс топарик...дальше выносим гг и баварку....
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Рис Джеймс удивил. Если продолжит также играть в следующем сезоне, то правая бровка - его.
Лэмпард лютый маг. Такую сырую команду с молодняком затащил в ЛЧ
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Не заслужили абсолютно. Должны болтаться в подвале таблицы расплачиваясь за украденные у российского народа деньги.
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Congrats brothers!!!
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красивая и справедливая концовка чемпионата
главное : пенсы не прокляты цифрой 3, а это заебись, в следующем сезоне чемпик наш. Лэмпард король, царь, кто угодно...просто босс, затащить таким составом, после ухода азара 4-ку...еще и играя в привлекательный футбол...просто ТОП. Ждем топ трансферов и тарабаним лч в следующем сезоне.
МЮ пожалуй тоже заслужил, Лестер сам слился и в лч им делать нехой.
И лэмпс подарил моур прямую путевку в ле. Подарит и волкам, если обыгаем Арсенал.
Готовимся к Арсу...этим ребятам важно почувствовать вкус побед в турнирах. Неделя подготовки. Верим, Арс щас мертв.
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С таким дырявым воротником финиш в ТОП-4 это чудо
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