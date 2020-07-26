"Челси" победил "Вулверхэмптон" и финишировал четвертым

Жоржиньо и Мейсон Маунт На глазах у своего новичка Тимо Вернера "Челси" одержал победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и удержался в топ-4 Премьер-Лиги.

По сравнению с поражением 5:3 от "Ливерпуля" на неделе у "синих" сменился голкипер — вместо Кепы Аррисабалаги вышел Вилли Кабальеро. Кристиан Пулишич заменил Виллиана.

У "волков" с первых минут появились Ромен Саисс, Диогу Жота и Педру Нету, заменив Жоау Моутиньо, Адаму Траоре и Даниэла Поденсе.

За первые 45 минут "Челси" не создал реальных моментов, даже ни разу не попав в створ чужих ворот — по такой закрытой игре "Вулверхэмптон" смотрелся даже предпочтительнее.

Однако в компенсированное к первому тайму время хозяева взяли и забили два гола. Сперва Мейсон Маунт прекрасно исполнил штрафной — 1:0. А затем Оливье Жиру после отличного паса Маунта вырвался на оперативный простор, проскочил мимо голкипера с защитником и поразил пустые ворота — 2:0.

Во втором тайме "синим" пришлось немало обороняться, однако Кабальеро со своими защитниками отстояли ворота на ноль.

"Челси" было достаточно и очка, однако подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали все три, дважды поймав своего соперника перед уходом в раздевалку.

"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 20:10

Количество просмотров Просмотров: 2382

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 26.07.2020 20:35 # vyrentz
    Что там Кепа?

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  2. g3ndalf 26.07.2020 20:32 # g3ndalf
    маунт опять обоссал aska и его обосаного папашку

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  3. gidro-met 26.07.2020 20:30 # gidro-met
    Кабальеро магически действует на сухость в дырке)

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  4. raimbek1 26.07.2020 20:29 # raimbek1
    челсидоры таки выстрадали свое 4 место

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  5. j-silver 26.07.2020 20:25 # j-silver
    Короли

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  6. cfclondon 26.07.2020 20:22 # cfclondon
    Всех болельщиков с победой, мы честно заслужили возможность сыграть в ЛЧ. Ждем матча с Арсеналом. Обязаны выиграть, вперед за Кубком - 9-ым.
    Топарики - на ходу, ждем новых имен

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  7. jumanji 26.07.2020 20:19 # jumanji
    Под шконкой ))

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  8. chelsiukpro 26.07.2020 20:18 # chelsiukpro
    На классе!!! Кто там кукарекал что Челси без ЛЧ останутся? Математики долбаные....

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  9. bluehonorcfc9 26.07.2020 20:17 # bluehonorcfc9
    Всех поздравляю с выходом в ЛЧ. Фрэнки легенда,Челси вперед за чашкой.

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  10. largo-winch 26.07.2020 20:15 # largo-winch
    Ну короче рад за Жиру и Лемпарда. Остальных всех продать

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  11. krolik 26.07.2020 20:15 # krolik
    Фрэнки молодец. В условиях трансферного бана, выжать максимум из того что есть это вызывает уважение.

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  12. chelsealondon 26.07.2020 20:14 # chelsealondon
    Всех поздравляю! ...Лэмпс топарик...дальше выносим гг и баварку....

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  13. staryi-eblan 26.07.2020 20:13 # staryi-eblan
    Рис Джеймс удивил. Если продолжит также играть в следующем сезоне, то правая бровка - его.

    Лэмпард лютый маг. Такую сырую команду с молодняком затащил в ЛЧ

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  14. superglor 26.07.2020 20:13 # superglor
    Не заслужили абсолютно. Должны болтаться в подвале таблицы расплачиваясь за украденные у российского народа деньги.

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  15. ataman 26.07.2020 20:12 # ataman
    Congrats brothers!!!

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  16. thegodfather 26.07.2020 20:12 # thegodfather
    красивая и справедливая концовка чемпионата
    главное : пенсы не прокляты цифрой 3, а это заебись, в следующем сезоне чемпик наш. Лэмпард король, царь, кто угодно...просто босс, затащить таким составом, после ухода азара 4-ку...еще и играя в привлекательный футбол...просто ТОП. Ждем топ трансферов и тарабаним лч в следующем сезоне.
    МЮ пожалуй тоже заслужил, Лестер сам слился и в лч им делать нехой.
    И лэмпс подарил моур прямую путевку в ле. Подарит и волкам, если обыгаем Арсенал.
    Готовимся к Арсу...этим ребятам важно почувствовать вкус побед в турнирах. Неделя подготовки. Верим, Арс щас мертв.

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  17. whitenigger 26.07.2020 20:12 # whitenigger
    С таким дырявым воротником финиш в ТОП-4 это чудо

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