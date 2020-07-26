"Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу Чемпионов

14-й пенальти в этом сезоне помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Лестер" со счетом 0:2 и финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс отреагировал на поражение 3:0 от "Тоттенхэма", убрав из стартового состава Райана Беннетта, Айозе Переса и Харви Барнса. Вместо них вышли Хамза Чоудури, Марк Олбрайтон и Келечи Ихеаначо.



У "красных дьяволов" лишь Аарон Ван-Биссака поменял Тимоти Фосу-Менсу на правом краю обороны.



"Юнайтед" очень решительно начал матч, обозначив свое преимущество, однако это продолжалось недолго — парой контратак, включая корявый удар Ихеаначо с неуверенной игрой Давида Де Хеа в воротах, "Лестер" остудил атакующий порыв соперника.



На 32-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш забил гол, однако VAR его отменила — офсайд.



В концовке первого тайма "дьяволы" снова оживились, но благодаря усилиям своих защитников и голкипера Каспера Шмейхеля, отразившего пушечный удар Маркуса Рэшфорда, "лисы" выстояли.



После перерыва никто не хотел рисковать, однако "Лестер" смотрелся не хуже своего соперника, а на 60-й минуте Джейми Варди даже пробил головой в крестовину.



Переломный момент матча случился на 68-й минуте, когда Антони Мартиаль заработал пенальти, а Фернандеш открыл счет — 0:1.



Хозяева из последних сил пошли вперед, но реальных моментов создать не смогли. Это разочарование вылилось в прямую красную карточку Джонни Эванса в компенсированное время.



На восьмой добавленной минуте вышедший на замену Джесси Лингард наказал Шмейхеля за грубую ошибку и установил окончательный счет — 0:2.



Пуская при неважной игре, пускай за счет пенальти, но "Юнайтед" добыл нужный результат и пробился в Лигу Чемпионов. Концовка сезона сложилась очень печальным образом для "Лестера".



"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче