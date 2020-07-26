"Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу Чемпионов
14-й пенальти в этом сезоне помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Лестер" со счетом 0:2 и финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге.
Главный тренер "лис" Брендан Роджерс отреагировал на поражение 3:0 от "Тоттенхэма", убрав из стартового состава Райана Беннетта, Айозе Переса и Харви Барнса. Вместо них вышли Хамза Чоудури, Марк Олбрайтон и Келечи Ихеаначо.
У "красных дьяволов" лишь Аарон Ван-Биссака поменял Тимоти Фосу-Менсу на правом краю обороны.
"Юнайтед" очень решительно начал матч, обозначив свое преимущество, однако это продолжалось недолго — парой контратак, включая корявый удар Ихеаначо с неуверенной игрой Давида Де Хеа в воротах, "Лестер" остудил атакующий порыв соперника.
На 32-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш забил гол, однако VAR его отменила — офсайд.
В концовке первого тайма "дьяволы" снова оживились, но благодаря усилиям своих защитников и голкипера Каспера Шмейхеля, отразившего пушечный удар Маркуса Рэшфорда, "лисы" выстояли.
После перерыва никто не хотел рисковать, однако "Лестер" смотрелся не хуже своего соперника, а на 60-й минуте Джейми Варди даже пробил головой в крестовину.
Переломный момент матча случился на 68-й минуте, когда Антони Мартиаль заработал пенальти, а Фернандеш открыл счет — 0:1.
Хозяева из последних сил пошли вперед, но реальных моментов создать не смогли. Это разочарование вылилось в прямую красную карточку Джонни Эванса в компенсированное время.
На восьмой добавленной минуте вышедший на замену Джесси Лингард наказал Шмейхеля за грубую ошибку и установил окончательный счет — 0:2.
Пуская при неважной игре, пускай за счет пенальти, но "Юнайтед" добыл нужный результат и пробился в Лигу Чемпионов. Концовка сезона сложилась очень печальным образом для "Лестера".
"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
26.07.2020 20:00
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Это правда
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(ответить)
— Фрэнк Лэмпард о ситуации с вратарями:
"Выбирая состав на матч, я тщательно обдумываю сразу все детали. Если честно, я смотрю ни столько на каждого игрока на позиции в отдельности, сколько на то, какую картину они дают все вместе. Тот факт, что мы не могли сохранить ворота на замке, не является виной одного лишь вратаря."
ниче не понял
ясно лишь то, что кепе пизда)
(ответить)
вот и все что нужно знать о тоттенхэме
интересно сколько продержится кейн
https://idiod.video/8j6o4o.jpg
(ответить)
Епать скучные обои на 1 2 пенсов уничтожает своим троллингом, а те хомячки ведутся. Сукааааа оруууу
(ответить)
всё как всегда, влияние седого на судей до сих пор осталось и муму тянут за уши до последнего...
(ответить)
Говорят, Роналду решил вернуться в Манчестер, узнав, сколько манкам ставят пенальти.
(ответить)
Не обыграл, не победил, а выиграл встречу. Лестер был лучше. С такой игрой в Лиге Чемпионов делать нечего, только со всяким мусором вроде ВИльяреала и Монпелье за 2-3 место в группе бодаться. Игроки отличные, но игры нет, вывозят на индивидуальном мастерстве. Погба до сих пор не понял что он в АПЛ , а не в медленной серии А, бесполезен на поле, Матич превращается в старого игрока, висящего на карточке, компенсирующего недостаток скоротси грубой игрой, Ценртдефы оба медленные, неповоротливые. Единственное, благодаря чему удалось подняться на 3-е место , это Фернандеш, игрок высокого уровня, оживиший безнадежно мертвую полузащиту, но ему одному тяжело с пижоном Погбой и вечно теряющим мяч Матичем. Нападение это светлое пятно в команде, но без полузащиты мяч к ним попадать не будет. Сульшер к сожалению, несмотря на отличный характер и умение создавать отличные отношения в команде, как тренер слабоват. Укрепить полузащиту, взяв кого-тов пару Фернандешу, Погбу с Матичем слить, Мактоминея в опору, Линделефа в запас, купить не то что крепкого защитника, а одновременно и лидера защииты, чтобы руководил всеми и указывал что делать. Идеальный пример - ван Дейк, но таких очень мало.
(ответить)
как же охуенно знать, что мой пёс следит за мной)
(ответить)
сколько там очков у скама
Источник: http://fapl.ru/posts/79902/
сколько там титулов АПЛ у второсортной колбасы...
(ответить)
Сульшер хочет победить "Лестер" в доминирующей манере
удары по воротам 13\6
в створ 3\3
желтые 1\5
картонные доминаторы 6лять, позорная стата, лестеру пенку не дали а мю дали, кароче этот мю днище полное, за такую игру их нужно просто напросто лишать путевки в лч и вышвыривать в ле, к командам своего уровня!
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аснл говно
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Сценарий для лфк на ближайшие 10 лет:
После ухода Клоппа тренером назначат Стиви Джи. Яркий дебют на старте сезона, юнва все дела, проседание под Рождество и лютый всос в концовке сезона (предположительно от команды Лэмпусика). Пресса сетует на выжатый Клоппом состав, в ТО подбирают я игроки под стиль игры Джи, снова яркий старт, наконец-то Стиви нащупал свою игру в штанах, просед к рождеству и всос в концовке сезона (допустим, это будет Артета (естественно, не арсу, а уже мц)). После третьей попытки всем уже становится ясно, что Джи - физрук, ради рофла назначают Хэндо, пока ищут топ тренера, а тот выигрывает ЛЧ, АПЛ, КА, Суперкубки и тд, и тп.
Собственно, вот, скриньте.
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на этом сезон можно закрывать
ливерпуль чемпион
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Клопп - ротатор
Кевин Де Брюйне повторил рекорд Тьерри Анри по количеству голевых передач за один сезон АПЛ (20 ассистов)
Напомним, что лучшим игроком был признан Хендерсон...
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для разнообразия неплохо бы брентфорд в апл увидеть
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и они еще что-то пытаются вякать откуда-то там снизу
их не то что не слышно, их не видно вообще
(ответить)
просто представьте себ что мю снесло крышу от третьего места
ливерпуль за неудачу считает второе
а тут третье место удача
мама дорогая
хотя это все что нужно знать о нынешнем положении дел в апл
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100
99
98
97
за три года, футбол взломали
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Поздравляю болельщиков МЮ и Челси с выходом в ЛЧ...Особенно рад за Лэмпарда,теперь я точно знаю у него все получится в новом сезоне,тем более так усилится Вернера и Зиеша,а еще если Хаверц и Облак придут вообще суперкоманда будет...
Рад за Фернандеша,Рэшфора и особенно за молодого Гринвуда,он откровение года...АПЛ лучший чемпионат!!!
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