Ходжсон признал, что Заха может уйти из "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признал, что вингер Уилфрид Заха может покинуть клуб эти летом.

Заха никогда не скрывал своих амбиций и отчаянно порывался покинуть "Селхерст Парк" еще год назад, когда его пытались купить "Арсенал" и "Эвертон".



Проблема для Уифрида в том, что "Пэлас" хочет за него 80 миллионов фунтов — такая цена казалась заинтересованным клубам чрезмерной, даже до кризиса.



По информации Daily Mail, решиться на покупку 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара может "Ньюкасл", если процесс смены владельцев будет успешно завершен, поэтому Ходжсон не берется предсказать будущее своего подопечного.



"С момента своего перехода в наш клуб Уилф дал нам понять, что он амбициозен и будет готов отправиться на повышение при наличии возможности".



"Однако он очень ценный игрок для нас. Клуб осознает его ценность, поэтому все — как и всегда — будет зависеть от предложений, которые получит клуб".



"Если честно, я не знаю, что случится. Полагаю, мы будем действовать по ситуации", — сообщил Ходжсон.