Ходжсон признал, что Заха может уйти из "Пэлас"

Уилфрид Заха Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признал, что вингер Уилфрид Заха может покинуть клуб эти летом.

Заха никогда не скрывал своих амбиций и отчаянно порывался покинуть "Селхерст Парк" еще год назад, когда его пытались купить "Арсенал" и "Эвертон".

Проблема для Уифрида в том, что "Пэлас" хочет за него 80 миллионов фунтов — такая цена казалась заинтересованным клубам чрезмерной, даже до кризиса.

По информации Daily Mail, решиться на покупку 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара может "Ньюкасл", если процесс смены владельцев будет успешно завершен, поэтому Ходжсон не берется предсказать будущее своего подопечного.

"С момента своего перехода в наш клуб Уилф дал нам понять, что он амбициозен и будет готов отправиться на повышение при наличии возможности".

"Однако он очень ценный игрок для нас. Клуб осознает его ценность, поэтому все — как и всегда — будет зависеть от предложений, которые получит клуб".

"Если честно, я не знаю, что случится. Полагаю, мы будем действовать по ситуации", — сообщил Ходжсон.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 19:00

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