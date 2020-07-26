Жиру остался в "Челси", потому что его жена дружит с Грановской

Нападающий Оливье Жиру решил не уходить из "Челси" в январе, потому что его жена Дженнифер дружит с директором "синих" Мариной Грановской.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард почти не доверял Жиру в первой половине этого сезона, делая ставку на Тэмми Абрахэма. Отсутствие здоровой конкуренция и опасения за свою поездку на Евро-2020 со сборной Франции навели Оливье на мысли о смене клуба в январе.



Интерес к Жиру в зимнее трансферное окно проявляли "Тоттенхэм", "Интер" и "Лацио", однако 33-летний француз остался на "Стэмфорд Бридж" — и здесь не обошлось без женской руки.



Как сообщает Daily Mail, ключевой фигурой, предотвратившей уход Жиру из "Челси", стала Грановская, которая повлияла на Оливье через его жену, с которой они являются подругами.



Это решение себя более чем оправдало. Во второй половине сезона Жиру закрепился в стартовом составе "синих", на текущей неделе против "Ливерпуля" забив свой седьмой гол в 10 последних матчах.