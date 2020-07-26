Фред: "Постараемся выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что его команда постарается выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

Чтобы вернуться в элитный европейский турнир, красным дьяволам" нужно по крайней мере сыграть вничью против "Лестера" в заключительном туре Премьер-Лиги.



Также у "Юнайтед" остается запасной путь в Лигу Чемпионов — через победу в Лиге Европы. В преддверии выезда на "Кинг Пауэр" Фред выразил уверенность, что цель будет достигнута.



"Мы как клуб должны участвовать в Лиге Чемпионов каждый год, потому что у нас громадный клуб".



"Поэтому вернуться в Лигу Чемпионов по-настоящему важно для игроков, а также важно для клуба".



"Этого заслуживают игроки и заслуживает клуб. Будет замечательно вернуться в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, и мы постараемся выиграть ее", — сообщил Фред официальному веб-сайту "Юнайтед".