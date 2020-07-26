Фред: "Постараемся выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что его команда постарается выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне.
Чтобы вернуться в элитный европейский турнир, красным дьяволам" нужно по крайней мере сыграть вничью против "Лестера" в заключительном туре Премьер-Лиги.
Также у "Юнайтед" остается запасной путь в Лигу Чемпионов — через победу в Лиге Европы. В преддверии выезда на "Кинг Пауэр" Фред выразил уверенность, что цель будет достигнута.
"Мы как клуб должны участвовать в Лиге Чемпионов каждый год, потому что у нас громадный клуб".
"Поэтому вернуться в Лигу Чемпионов по-настоящему важно для игроков, а также важно для клуба".
"Этого заслуживают игроки и заслуживает клуб. Будет замечательно вернуться в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, и мы постараемся выиграть ее", — сообщил Фред официальному веб-сайту "Юнайтед".
26.07.2020 17:00
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Посмотрим
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ахаххаха
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После таких вьюх обычно пролетает)
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Орууу)))
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ахахахаха :))
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третий раз пишу МЮ будет пятый...
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еще один наркоман
мало того что сидит на лавке, так еще и команда туда еще не попала
а он уже собрался там победить
ну и дебил
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Ебало завалил бы
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Вы сначала туда попадите, если не соснете от Лестера
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