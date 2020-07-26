Фред: "Постараемся выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне"

Фред Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что его команда постарается выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

Чтобы вернуться в элитный европейский турнир, красным дьяволам" нужно по крайней мере сыграть вничью против "Лестера" в заключительном туре Премьер-Лиги.

Также у "Юнайтед" остается запасной путь в Лигу Чемпионов — через победу в Лиге Европы. В преддверии выезда на "Кинг Пауэр" Фред выразил уверенность, что цель будет достигнута.

"Мы как клуб должны участвовать в Лиге Чемпионов каждый год, потому что у нас громадный клуб".

"Поэтому вернуться в Лигу Чемпионов по-настоящему важно для игроков, а также важно для клуба".

"Этого заслуживают игроки и заслуживает клуб. Будет замечательно вернуться в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, и мы постараемся выиграть ее", — сообщил Фред официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 743

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Последние комментарии:




  1. mudv 26.07.2020 18:13 # mudv
    Посмотрим

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  2. largo-winch 26.07.2020 17:41 # largo-winch
    ахаххаха

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  3. gerrard08 26.07.2020 17:37 # gerrard08
    После таких вьюх обычно пролетает)

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  4. skychnie-oboi 26.07.2020 17:26 # skychnie-oboi
    Орууу)))

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  5. suddenly 26.07.2020 17:15 # suddenly
    ахахахаха :))

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  6. kojan 26.07.2020 17:05 # kojan
    третий раз пишу МЮ будет пятый...

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  7. superperez101 26.07.2020 17:01 # superperez101
    еще один наркоман
    мало того что сидит на лавке, так еще и команда туда еще не попала
    а он уже собрался там победить

    ну и дебил

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  8. januzaj00 26.07.2020 17:01 # januzaj00
    Ебало завалил бы

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  9. stev-g 26.07.2020 17:01 # stev-g
    Вы сначала туда попадите, если не соснете от Лестера

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