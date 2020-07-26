Тимо Вернер прибыл в Лондон
Нападающий Тимо Вернер прибыл в Лондон и готов присоединиться к "Челси".
Напомним, "синие" еще в прошлом месяце объявили о приобретении Вернера у "РБ Лейпциг" по оцениваемой в 53 миллиона фунтов сделке.
Завершив сезон Бундеслиги, Вернер решил не оставаться в Лейпциге на плей-офф Лиги Чемпионов. Вместо этого Тимо отправился в отпуск, который теперь завершен.
"Приземлился... Угадаете где?" — интригующе написал Вернер в инстаграме из аэропорта Лондона.
Таким образом, Вернер получит время освоиться на новом месте и полноценно подготовиться к стартующему 12 сентября сезону Премьер-Лиги 2020/21.
Ожидается, что поначалу 24-летний немец, как и Хаким Зийеш, будет тренироваться по индивидуальной программе и лишь потом присоединится к остальным игрокам. К счастью для Тимо, команда Фрэнка Лэмпарда не уходит в отпуск после завершения сезона Бунделсиги — впереди подготовка к финалу Кубка Англии и ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией".
26.07.2020 16:00
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Сегодня увидет позор щельси
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Щас увидит что будет по четвергам играть!)
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Прибыл загубить карьеру.
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Топарики подъехали
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Чувствуете что всем пи3дец настал?)...
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