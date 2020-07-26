Тимо Вернер прибыл в Лондон

Тимо Вернер Нападающий Тимо Вернер прибыл в Лондон и готов присоединиться к "Челси".

Напомним, "синие" еще в прошлом месяце объявили о приобретении Вернера у "РБ Лейпциг" по оцениваемой в 53 миллиона фунтов сделке.

Завершив сезон Бундеслиги, Вернер решил не оставаться в Лейпциге на плей-офф Лиги Чемпионов. Вместо этого Тимо отправился в отпуск, который теперь завершен.

"Приземлился... Угадаете где?" — интригующе написал Вернер в инстаграме из аэропорта Лондона.

Таким образом, Вернер получит время освоиться на новом месте и полноценно подготовиться к стартующему 12 сентября сезону Премьер-Лиги 2020/21.

Ожидается, что поначалу 24-летний немец, как и Хаким Зийеш, будет тренироваться по индивидуальной программе и лишь потом присоединится к остальным игрокам. К счастью для Тимо, команда Фрэнка Лэмпарда не уходит в отпуск после завершения сезона Бунделсиги — впереди подготовка к финалу Кубка Англии и ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией".


Метки Вернер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 892

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  1. chr1s8rown 26.07.2020 16:53 # chr1s8rown
    Сегодня увидет позор щельси

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  2. weorlfc 26.07.2020 16:45 # weorlfc
    Щас увидит что будет по четвергам играть!)

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  3. lovrentiy 26.07.2020 16:39 # lovrentiy
    Прибыл загубить карьеру.

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  4. yamateh 26.07.2020 16:15 # yamateh
    Топарики подъехали

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  5. chelsealondon 26.07.2020 16:08 # chelsealondon
    Чувствуете что всем пи3дец настал?)...

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