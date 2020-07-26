Моуриньо хочет сделать стадион "Тоттенхэма" крепостью

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что собирается превратить новый стадион своего клуба в неприступную крепость.

Вот уже девять лет и 150 матчей кряду, включая 77 за два периода в "Челси", Моуриньо не знает поражений дома.



Эту потрясающую серию Жозе продолжает и со "шпорами", набрав 13 очков из 15 возможных на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" после карантина.



Вместе с тем Моуриньо понимает, насколько важна роль болельщиков в превращении домашнего стадиона в крепость.



"Думаю, мы может сделать это. Но мы должны сделать это с фанатами".



"Конечно, ты можешь сделать своего рода крепость благодаря тактической стороне игры. Но с фанатами твоя крепость будет гораздо сильнее, потому что это эмоциональная сторона игры — только фанаты на твоем стадионе могут дать тебе это".



"Думаю, Премьер-Лига движется в том направлении, когда демонстрировать беспроигрышные серии становится все сложнее и сложнее из-за уровня конкуренции".



"Однако всегда очень важно сильно выступать дома и в конце каждого сезона иметь большое количество очков, набранных на своем поле".



"Думаю, наши последние результаты дома без зрителей имеют большое значение, но нам нужны фанаты. Я могу себе представить нашу победу над "Арсеналом" при переполненных трибунах", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.