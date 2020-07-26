Хендерсон: "На следующий день после церемонии награждения проснулся готовым защищать титул"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заверил, что его команда полностью готова к защите титула Премьер-Лиги.

В этом сезоне "красные" в убедительной манере выиграли Премьер-Лиге, а ранее на текущей неделе получили золотые медали и чемпионский кубок.



Хендерсон понимает, что в следующем сезоне "Ливерпулю" придется сложнее, однако Джордана это не пугает.



"На следующий день после церемонии награждения я проснулся готовым к новому испытанию".



"Люди, которые выигрывали Премьер-Лигу в прошлом, говорили, что выиграть титул сложно, но еще сложнее его защитить, так что теперь для нас начинается новое испытание".



"Это огромное испытание, но я и команда готовы к нему. В этом плане мне понравились слова нашего босса. Он сказал, что мы будем не защищать титул, а пойдем на него в атаку".



"Это идеальный план для нашей команды. Таков наш характер, который мы демонстрировали последний год. Нужно совершенствоваться, отдаваться без остатка на поле и в тренировках".



"Парни были бы готовы начать новый сезон Премьер-Лиги уже завтра и сделать все возможное для сохранения титула", — цитирует Хендерсона Daily Mail.