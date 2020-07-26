Хендерсон: "На следующий день после церемонии награждения проснулся готовым защищать титул"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заверил, что его команда полностью готова к защите титула Премьер-Лиги.

В этом сезоне "красные" в убедительной манере выиграли Премьер-Лиге, а ранее на текущей неделе получили золотые медали и чемпионский кубок.

Хендерсон понимает, что в следующем сезоне "Ливерпулю" придется сложнее, однако Джордана это не пугает.

"На следующий день после церемонии награждения я проснулся готовым к новому испытанию".

"Люди, которые выигрывали Премьер-Лигу в прошлом, говорили, что выиграть титул сложно, но еще сложнее его защитить, так что теперь для нас начинается новое испытание".

"Это огромное испытание, но я и команда готовы к нему. В этом плане мне понравились слова нашего босса. Он сказал, что мы будем не защищать титул, а пойдем на него в атаку".

"Это идеальный план для нашей команды. Таков наш характер, который мы демонстрировали последний год. Нужно совершенствоваться, отдаваться без остатка на поле и в тренировках".

"Парни были бы готовы начать новый сезон Премьер-Лиги уже завтра и сделать все возможное для сохранения титула", — цитирует Хендерсона Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 554

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  1. cleverley88 26.07.2020 15:28 # cleverley88
    Что тут скажешь... сказочный долб_еб!!!!

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  2. gormartin 26.07.2020 14:34 # gormartin
    С сентября начинаем чпокать АПЛовских педерастов

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  3. manutd-20champ 26.07.2020 14:29 # manutd-20champ
    удачи

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  4. largo-winch 26.07.2020 14:16 # largo-winch
    Он лишь подтвердил наши слова, что Ливерпуль проводит предсезонку после возобновления

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  5. sayanara 26.07.2020 14:16 # sayanara
    Самое дно в этой помойке и никогда не был лидером

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  6. scholes22 26.07.2020 14:15 # scholes22
    И этого хуесоса признали игроком года, просто пиздец, какой чемпион, такой и игрок года...

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  7. sterlyad 26.07.2020 14:13 # sterlyad
    Сердце Ливерпуля, диспетчер Ливерпуля- Джордан Хендерсон.

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  8. sausage 26.07.2020 14:11 # sausage
    Капитан, сердце, легенда Ливерпуля! Великий Джордан Хендерсон!

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