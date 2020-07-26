Хендерсон: "На следующий день после церемонии награждения проснулся готовым защищать титул"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заверил, что его команда полностью готова к защите титула Премьер-Лиги.
В этом сезоне "красные" в убедительной манере выиграли Премьер-Лиге, а ранее на текущей неделе получили золотые медали и чемпионский кубок.
Хендерсон понимает, что в следующем сезоне "Ливерпулю" придется сложнее, однако Джордана это не пугает.
"На следующий день после церемонии награждения я проснулся готовым к новому испытанию".
"Люди, которые выигрывали Премьер-Лигу в прошлом, говорили, что выиграть титул сложно, но еще сложнее его защитить, так что теперь для нас начинается новое испытание".
"Это огромное испытание, но я и команда готовы к нему. В этом плане мне понравились слова нашего босса. Он сказал, что мы будем не защищать титул, а пойдем на него в атаку".
"Это идеальный план для нашей команды. Таков наш характер, который мы демонстрировали последний год. Нужно совершенствоваться, отдаваться без остатка на поле и в тренировках".
"Парни были бы готовы начать новый сезон Премьер-Лиги уже завтра и сделать все возможное для сохранения титула", — цитирует Хендерсона Daily Mail.
26.07.2020 14:00
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Что тут скажешь... сказочный долб_еб!!!!
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С сентября начинаем чпокать АПЛовских педерастов
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удачи
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Он лишь подтвердил наши слова, что Ливерпуль проводит предсезонку после возобновления
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Самое дно в этой помойке и никогда не был лидером
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И этого хуесоса признали игроком года, просто пиздец, какой чемпион, такой и игрок года...
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Сердце Ливерпуля, диспетчер Ливерпуля- Джордан Хендерсон.
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Капитан, сердце, легенда Ливерпуля! Великий Джордан Хендерсон!
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