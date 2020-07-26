"Ливерпуль" хочет Харви Барнса
Нападающий "Лестера" Харви Барнс стал трансферной целью для "Ливерпуля" на это лето.
В этом сезоне 22-летний Барнс ворвался в первую команду "Лестера", забив шесть голов и отдав восемь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
Как утверждает Daily Mirror, своей игрой Харви произвел впечатление на главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, и тот будет готов выдвинуть свое предложение по завершении сезона.
Клопп восхищается энергией и мощными рывками Барнса, переключив свое внимание на Харви после того, как "Вулверхэмптон" отказался обсуждать продажу Адамы Траоре.
Добавим, что накануне Барнс, великолепно дополнивший Джейми Варди в линии нападения, был признан молодым Игроком Года в "Лестере".
26.07.2020 13:00
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Последние комментарии:
даунинг
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нах не нужен. топ, конечно, может его прокачать, но вообще не вижу его среди лучших футболистов в будущем
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Мда, лучше на Брюстера тогда ставку сделать.
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неужели пацаны
неужели ливерок кого-то купит
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