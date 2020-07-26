"Ливерпуль" хочет Харви Барнса

Харви Барнс Нападающий "Лестера" Харви Барнс стал трансферной целью для "Ливерпуля" на это лето.

В этом сезоне 22-летний Барнс ворвался в первую команду "Лестера", забив шесть голов и отдав восемь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.

Как утверждает Daily Mirror, своей игрой Харви произвел впечатление на главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, и тот будет готов выдвинуть свое предложение по завершении сезона.

Клопп восхищается энергией и мощными рывками Барнса, переключив свое внимание на Харви после того, как "Вулверхэмптон" отказался обсуждать продажу Адамы Траоре.

Добавим, что накануне Барнс, великолепно дополнивший Джейми Варди в линии нападения, был признан молодым Игроком Года в "Лестере".


Метки Барнс, Лестер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 652

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Последние комментарии:




  1. contrario 26.07.2020 13:56 # contrario
    даунинг

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  2. liverfun 26.07.2020 13:49 # liverfun
    нах не нужен. топ, конечно, может его прокачать, но вообще не вижу его среди лучших футболистов в будущем

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  3. gerrard08 26.07.2020 13:37 # gerrard08
    Мда, лучше на Брюстера тогда ставку сделать.

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  4. superperez101 26.07.2020 13:06 # superperez101
    неужели пацаны
    неужели ливерок кого-то купит

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