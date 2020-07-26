"Ливерпуль" хочет Харви Барнса

Нападающий "Лестера" Харви Барнс стал трансферной целью для "Ливерпуля" на это лето.

В этом сезоне 22-летний Барнс ворвался в первую команду "Лестера", забив шесть голов и отдав восемь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Как утверждает Daily Mirror, своей игрой Харви произвел впечатление на главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, и тот будет готов выдвинуть свое предложение по завершении сезона.



Клопп восхищается энергией и мощными рывками Барнса, переключив свое внимание на Харви после того, как "Вулверхэмптон" отказался обсуждать продажу Адамы Траоре.



Добавим, что накануне Барнс, великолепно дополнивший Джейми Варди в линии нападения, был признан молодым Игроком Года в "Лестере".