Актер "Игры престолов" раскритиковал "Ливерпуль" за использование "прошлогоднего" трофея

Актер "Игры престолов" Джон Брэдли раскритиковал игроков "Ливерпуля" за использование трофея Лиги Чемпионов во время празднования своей победы в Премьер-Лиге.

На текущей неделе "красные", наконец, получили в свои руки кубок Премьер-Лиги, после церемонии награждения устроив фотосессию, в которой был использован и трофей Лиги Чемпионов.



Однако Брэдли, который в сериале HBO исполнял роль Сэмвела Тарли и является фанатом "Манчестер Юнайтед", считает нелепым использование "прошлогоднего" трофея "Ливерпулем", который вдобавок из этого розыгрыша Лиги Чемпионов уже вылетел.



"Вы можете себе представить, чтобы в 2009 году наши игроки, выиграв Премьер-Лигу и проиграв финал Лиги Чемпионов, продолжали бы позировать с обоими трофеями? Это нечто", — заявил Брэдли.



