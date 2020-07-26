Актер "Игры престолов" раскритиковал "Ливерпуль" за использование "прошлогоднего" трофея

Сэмвел Тарли Актер "Игры престолов" Джон Брэдли раскритиковал игроков "Ливерпуля" за использование трофея Лиги Чемпионов во время празднования своей победы в Премьер-Лиге.

На текущей неделе "красные", наконец, получили в свои руки кубок Премьер-Лиги, после церемонии награждения устроив фотосессию, в которой был использован и трофей Лиги Чемпионов.

Однако Брэдли, который в сериале HBO исполнял роль Сэмвела Тарли и является фанатом "Манчестер Юнайтед", считает нелепым использование "прошлогоднего" трофея "Ливерпулем", который вдобавок из этого розыгрыша Лиги Чемпионов уже вылетел.

"Вы можете себе представить, чтобы в 2009 году наши игроки, выиграв Премьер-Лигу и проиграв финал Лиги Чемпионов, продолжали бы позировать с обоими трофеями? Это нечто", — заявил Брэдли.

Виргил Ван Дейк


Метки Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 924

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 26.07.2020 12:25 # ilovemanutd
    Ну кубок пока что их. А фотка чисто для выебона

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  2. coon4 26.07.2020 12:13 # coon4
    я не удивлен что самое мерзкое животное этого сериала болеет именно за ливерпук

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  3. scholes22 26.07.2020 12:11 # scholes22
    Какие же они конченные и амерзительные, что игроки, что те хуесосы которые болеют за эту помойку, фу блять, позор е6анный...

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  4. master-fakaster 26.07.2020 12:10 # master-fakaster
    Не смотрел и не знаю этого жиробаса, но по поводу ЛФК он точно прав

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  5. januzaj00 26.07.2020 12:07 # januzaj00
    Прости их, у них и так в одной руке картон, пусть в другой хоть подержат настоящий трофей (хоть и с липовой пенкой, но это уже другая история)

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  6. scholes22 26.07.2020 12:06 # scholes22
    Пхахахахха с ну так это портовые вы6лядки, они могут ещё достать из склада кубок английской лиги )) чмошники обсосанные, ору 6лять)))

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  7. jabajaba 26.07.2020 12:03 # jabajaba
    колбаса бастарды же, что там удивлятся, ублюдки еще те

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