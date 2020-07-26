"Кристал Пэлас" готов пригласить Дайча на место Ходжсона

Рой Ходжсон и Шон Дайч "Кристал Пэлас" видит в Шоне Дайче из "Бернли" своего следующего главного тренера.

К дерби против "Тоттенхэма" в заключительном туре Премьер-Лиги "Пэлас" подходит с ужасной серией из семи поражений подряд, причем в трех последних матчах "орлы" даже не забивали.

Эта серия заставила президента "Пэлас" Стива Пэриша ускорить поиски преемника для Роя Ходжсона, которому этим летом исполняется уже 73 года.

По информации Daily Mirror, идеальным преемником для Ходжсона "Пэлас" рассматривает 49-летнего Дайча, за плечами у которого восемь сезонов работы в "Бернли". В течение этого времени "бордовые" закрепились в Премьер-Лиге и однажды даже пробились в Лигу Европы.

У самого Дайча имеются разногласия с боссами "Бернли" насчет трансферных планов, поэтому Шон может быть открыт к смене клуба.


Метки Бернли, Дайч, Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 371

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Последние комментарии:




  1. selta 26.07.2020 11:29 # selta
    В кп ему придётся иметь дело с чертовыми нигерами!
    А этого он не примет

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  2. orkengun 26.07.2020 11:19 # orkengun
    Дайч не расист? почему в его команде нету темнокожих ?

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