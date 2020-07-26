"Кристал Пэлас" готов пригласить Дайча на место Ходжсона

"Кристал Пэлас" видит в Шоне Дайче из "Бернли" своего следующего главного тренера.

К дерби против "Тоттенхэма" в заключительном туре Премьер-Лиги "Пэлас" подходит с ужасной серией из семи поражений подряд, причем в трех последних матчах "орлы" даже не забивали.



Эта серия заставила президента "Пэлас" Стива Пэриша ускорить поиски преемника для Роя Ходжсона, которому этим летом исполняется уже 73 года.



По информации Daily Mirror, идеальным преемником для Ходжсона "Пэлас" рассматривает 49-летнего Дайча, за плечами у которого восемь сезонов работы в "Бернли". В течение этого времени "бордовые" закрепились в Премьер-Лиге и однажды даже пробились в Лигу Европы.



У самого Дайча имеются разногласия с боссами "Бернли" насчет трансферных планов, поэтому Шон может быть открыт к смене клуба.