Мойес собирается выиграть каждый матч в следующем сезоне

Дэвид Мойес Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что начнет следующий сезон, намереваясь выиграть каждый матч и завоевать титул Премьер-Лиги.

Возглавив "молотобойцев" по ходу этой кампании, Мойес досрочно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге.

Однако Дэвид полон амбиций и надеется, что в новом сезоне "Вест Хэм" будет сражаться на другом полюсе таблицы.

"Я наблюдаю много вещей, которые говорят о нашем прогрессе, и это не обязательно связано с таблицей лиги. Это связано с игроками".

"Но болельщики оценивают прогресс по таблице лиги, и я понимаю это. Я сам всегда хочу финишировать на вершине. Я всегда хочу быть первым".

"Не думаю, что я стремлюсь к чему-либо другому, кроме победы в лиге. Я начинаю сезон не для того, чтобы просто финишировать над тройкой вылетевших. Мы начнем следующий сезон, чтобы выиграть лигу, чтобы выиграть каждый свой матч".

"Вы скажете: "Да ладно, Дэвид, будь реалистом". Но это вы спросили меня, и я ответил, как я это вижу", — цитирует Мойеса The Independent.


Метки Вест Хэм, Мойес

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 611

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Последние комментарии:




  1. nehta 26.07.2020 10:43 # nehta
    Может ему до сих пор не сказали, что он тренирует Вест Хэм&#128551;

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  2. gidro-met 26.07.2020 10:17 # gidro-met
    Старый добрый Моес! С возвращением)

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  3. farfan-chelsea 26.07.2020 10:16 # farfan-chelsea
    Интересно, что он курит?!

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  4. borat 26.07.2020 10:13 # borat
    Всё правильно разложил

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  5. sterlyad 26.07.2020 10:09 # sterlyad
    Вот что маню с людьми делает

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  6. cfclondon 26.07.2020 10:02 # cfclondon
    А у него есть чувство юмора)

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