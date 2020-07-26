Мойес собирается выиграть каждый матч в следующем сезоне
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что начнет следующий сезон, намереваясь выиграть каждый матч и завоевать титул Премьер-Лиги.
Возглавив "молотобойцев" по ходу этой кампании, Мойес досрочно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге.
Однако Дэвид полон амбиций и надеется, что в новом сезоне "Вест Хэм" будет сражаться на другом полюсе таблицы.
"Я наблюдаю много вещей, которые говорят о нашем прогрессе, и это не обязательно связано с таблицей лиги. Это связано с игроками".
"Но болельщики оценивают прогресс по таблице лиги, и я понимаю это. Я сам всегда хочу финишировать на вершине. Я всегда хочу быть первым".
"Не думаю, что я стремлюсь к чему-либо другому, кроме победы в лиге. Я начинаю сезон не для того, чтобы просто финишировать над тройкой вылетевших. Мы начнем следующий сезон, чтобы выиграть лигу, чтобы выиграть каждый свой матч".
"Вы скажете: "Да ладно, Дэвид, будь реалистом". Но это вы спросили меня, и я ответил, как я это вижу", — цитирует Мойеса The Independent.
26.07.2020 10:00
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Последние комментарии:
Может ему до сих пор не сказали, что он тренирует Вест Хэм😧
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Старый добрый Моес! С возвращением)
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Интересно, что он курит?!
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Всё правильно разложил
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Вот что маню с людьми делает
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А у него есть чувство юмора)
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